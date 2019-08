Lars Mikkelsen lægger stemme til: Usynligt teater om at flygte og finde hjem

Seks sydfynske forfattere, en af Danmarks mest kendte stemmer og en seks kilometer lang rute langs Svendborg Sund. Det er rammerne om den ellers usynlige teaterforestilling "Sundets Stilhed", hvor teatersal, scenografi og skuespillere er droppet til fordel for fortælling, fantasi og naturlige omgivelser. Baggårdteatret i Svendborg har 11. oktober premiere på teaterets, og formentlig landets, første usynlige forestilling - en to timer lang lydfortælling, hvor publikum bliver instrueret fra start til slut.

Det er en velkendt stemme, der guider publikum fra Maritimt Center i Svendborg til gasværksgrunden, hvor man kan skimte fiskerhusene ved vandet.

Lars Mikkelsen, der for nogle år siden fortalte os hele Danmarks historie, lægger stemme til Baggårdteatrets nye usynlige teater: "Sundets Stilhed". Han guider, fortæller, læser højt og instruerer publikum til at opleve, lytte og være med i lydfortællingen, der udspiller sig over en to timers lang gåtur fra hjertet af Svendborg til udkanten af byen, hvor man finder Bertolt Brechts hus.

Ved gasværksgrunden skal publikum løfte hænderne og skabe en ramme med fire fingre. I midten af dem er fiskerhusene, som den første del af oplevelsen tager udgangspunkt i. Seks lokalt forankrede forfattere - tre nulevende og tre afdøde - har bidraget med tekster til lydfortællingen.

Josefine Ottesen, børnebogsforfatter og tidligere teaterinstruktør, tager over fra Lars Mikkelsen og læser sin egen tekst op. Publikum går sammen med hendes stemme langs stranden til lystbådehavnen og hører en familiehistorie om flugt og om at finde hjem.

- Da jeg var syv år, overhørte jeg min mor fortælle om sin flugt fra Danmark til Sverige i 1943, og det med at hun skulle ud i en lille båd og sejle over Øresund. Og det mindede fiskerhusene mig om, for det er sådan, jeg har gået og forestillet mig, at der så ud på Nordsjælland, hvor hun blev sendt over. Det tænker jeg på, når jeg går der, men jeg tænker også på, hvad det betyder for et menneske, hvilken fortælling man har om sig selv, siger Josefine Ottesen.

- Min mor var flygtning tre gange. Hun var ungarsk jøde og flygtede fra Ungarn til Tyskland i 20'erne, fra Tyskland til Danmark og senere til Sverige. Og selv om jeg aldrig selv har været flygtning, er jeg vokset op med en fortælling om at være flygtning. Det har præget mig meget. Mit bidrag til "Sundets Stilhed" handler om, hvor meget af den fortælling, man har om sig selv, er skabt af en selv, og hvor meget er skabt af det miljø, man er vokset op i. Og at det kræver en aktiv indsats at ændre den, hvis man ikke vil lade den styre hele sit liv. Derfor har jeg bestemt, at jeg hører til i Svendborg, selv om jeg ikke har 17 generationer af forfædre liggende på kirkegården. Det er min hjemstavn. Fordi jeg har valgt det, siger forfatteren.