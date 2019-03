Lars Løkke: Flere penge skal bruges bedre

- 22 borgmestre bad i avisen Danmark torsdag regeringen om penge til de næste ti års stigning i antallet af små børn og ældre. Er du parat til at give de penge?

- Jeg er enig i, at det komme til at kræve ekstra penge, men også, at vi ser på, hvordan vi bruger pengene. F.eks. brugte en sagsbehandler i beskæftigelsessystemet tidligere 45 minutter pr. time på bureaukrati - der har vi nu frigjort 500 medarbejdere i kommunerne, som kan bruges til nær velfærd.

- Kan de få en garanti for, at flere ældre og børn ikke vil udhule deres økonomi?

- De vil have, at vi forpligter os til at investere i velfærd - det kan de godt få af mig. Jeg læser også deres kronik som en advarsel til dem, der har løsagtige tanker om at smide penge væk, som når man f.eks. har tanker om at trække raske mennesker ud af arbejdsmarkedet.

- Ni af de 22 borgmestre er dine partifæller. Hvor hjælpsomt synes du, det er lige før en valgkamp?

- Det er et klart signal om, at også Venstre-borgmestre er dybt optagede af, at vi har gode skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Jeg ville være svært skuffet, hvis de ikke sagde, at vi er nødt til at have en valgkamp uden overbud, hvis det ikke skal ende med løftebrud eller hul i statskassen.