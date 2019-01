Landsretten øger straffen mod selvmordslægen: Svend Lings er skyldig

Sages handlede om princippet om ytringsfrihed og to TV-dokumentarer, hvor selvmordslægen havde fortalt, han havde hjulpet flere mennesker til at begå selvmord. Onsdag blev han for anden gang dømt skyldig for medvirken til selvmord.

I efteråret blev Svend Lings dømt skyldig for medvirken til selvmord ved retten i Svendborg.

Den straf valgte Østre Landsret enstemmigt onsdag at skærpe.

Den pensionerede overlæge fra Fyn har ellers forsøgt at fastholde påstand om, at han blot har brugt sin ytringsfrihed, når han har vejledt syge mennesker til selvmordsmetoder, men det mente retten ikke.

- Sagen handler om jura og beviser. Den handler ikke om en frihedskamp for aktiv dødshjælp, sagde senioranklager, Jesper Rubow.

- Jeg føler ikke, den er sammenlignelig, denne her sag. Jeg synes, det er den groveste sag, vi har set i forhold til §240.

Svend Lings' forsvarer, Hanne Rahbek, argumenterede eller for, at Svend Lings skulle frifindes.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt at holde fast ved, at Svend Lings aldrig har opsøgt nogen som helst. Det er mennesker, som har haft et ønske om at tage sit eget liv. De har lavt research og kontaktet ham. Han har henvist til hjemmesiden og i nogle tilfælde sørget for medicinen, men han har aldrig opsøgt nogle eller opfordret til at begå selvmord, sagde hun under onsdagens retssag.- Jeg mener, der skal ske en frifindelse.Men Østre Landsret delte anklagerens påstande, og Svend Lings blev idømt yderligere 40 dages fængsel, og dommen lyder derfor på 60 dage. Det skyldes, at han ikke kun er fundet skyldig i to forhold af tre, men tre forhold af tre.

Sagen begyndte i 2017, da Svend Lings stod frem i Radio 24syv og fortalte, hvordan han udskrev medicin og vejledte terminalt syge mennesker til at begå selv. En vejledning han selv gennem hele retssagen har holdt fast på at kalde aktiv dødshjælp. Herudover er han manden bag netværket Læger for Aktiv Dødshjælp, samtidig med han har udgivet den omtalte selvmordsmanual på internettet, der lister receptpligtig medicin og metoder til selvmord.

Svend Lings selv valgte at tage ordet mod retssagens slutning med ordene:

- Hvis jeg har overtrådt en lovparagraf, som i mine øjne er inhuman, og som et stort befolkningstal i årevis har været imod, er det lovparagraffen og politikerne, der er noget galt med. Når op mod 80 procent af befolkningen gennem mange år har ønsket en lov ændret, men det ikke sker, må det i et demokratisk samfund være legitimt at overtræde den. Jeg føler mig ikke skyldig. Hvor går grænsen for barmhjertighed.

Også Peter Ulrik Frits Schjøtt stod tiltalt ved retssagen. Han har tidligere fået 14 dages betinget fængsel for at udskrive medicin til en mand, som, han vidste, ville bruge det til selvmord. Frits Schjøtt valgte selv at modtage dommen, men anklagemyndigheden ankede med påstand om skærpet straf.

- Jeg mener, enhver form for medvirken er strafbar. Kan man så også straffes for medvirken til et forsøg? Ja, det kan man, sagde Jesper Rubow.

Frits Schjøtt har tidligere kendt sig skyldig i forsøg på medvirken til selvmord, og denne straf endte på 20 dages fængsel i stedet for 14 dages fængsel.