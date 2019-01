Landsdistrikterne om sundhedsreformen: - Det vil skævvride vores samfund

Centralisering: Onsdag formiddag fremlagde regeringen sit udspil til en ny sundhedsreform med titlen: "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder".

Strukturen i sundhedsvæsenet skal ændres til tre lag med en statslig bestyrelse under Sundhedsministeriet, fem regionale sundhedsforvaltninger og 21 nye sundhedsfælleskaber. Herudover skal der i 2025 være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser.

Men nedlæggelsen af regionerne skaber bekymring hos Landdistrikternes Fællesråd.

- Det er bekymrende, og jeg er meget utilfreds med, at regeringen foreslår at fjerne den direkte folkevalgte forankring til sundhedsvæsenet i form af regionsrådene. Det mener jeg grundlæggende er helt forkert, da det vil skabe et demokratisk underskud, siger formand Steffen Damsgaard i en pressemeddelse.

Ifølge formanden er det et udtryk for "uheldig centralisering", at man samler de opgaver, som regionerne har haft, under en statslig bestyrelse under Sundhedsministeriet. Den får navnet Sundhedsvæsen Danmark. Det er nemlig bestyrelsen, der skal stå for den overordnede planlægning af sundhedsvæsenet.

- At samle en del af de regionale opgaver i en statslig myndighed i Aarhus kan jeg kun tolke som en centralisering, der vil bidrage til at skævvride vores samfund, siger han og fortsætter:

- Helt konkret betyder det, at der bliver længere fra dem, som træffer beslutningerne, til dem som skal udsættes for beslutningerne. Det er meget problematisk og slet ikke i tråd med regeringens ambition om et Danmark, der hænger bedre sammen.