Landmænd må vente længe på at få udbetalt EU-støttekroner til projekter, der skal forbedre dyrevelfærd og styrke miljø- og klimaindsatsen. I januar lå sager for 289 millioner kroner klar til at blive færdigbehandlet. Styrelse lover, at de mange sager er løst til sommer.

Ventetid: Millioner af støttekroner fra EU skal få flere landmænd til at søsætte byggeprojekter for at sikre bedre dyrevelfærd og styrke miljø- og klimaindsatsen i landbruget. Men stadig flere landmænd må se langt efter pengene, selvom de har færdiggjort klima- og dyrevelfærdsvenlige staldbygninger.

Der er nemlig lang sagsbehandlingstid hos Landbrugsstyrelsen, der varetager Landdistriktsprogrammet, som fra 2014 til 2019 uddeler 9,3 milliarder kroner - heraf 6,3 milliarder fra EU - til miljø- og dyrevelfærdsvenlige initiativer i primært landbruget. Men udbetalingen af pengene går alt andet end gnidningsfrit.

I en opgørelse fra Landbrugsstyrelsen 18. februar fremgår det, at styrelsen 1. januar sad med udbetalingsanmodninger for 289,1 millioner kroner, som ventede på at blive udbetalt til landmænd. Landbrugsstyrelsen oplyser til Avisen Danmark, at omkring en fjerdedel af styrelsens nuværende sager om udbetaling er over et år gamle. Og dykker man dybere ned i tallene, viser det sig, at flere af sagerne stammer fra projekter, hvor der er givet tilsagn tilbage i 2015 og 2016.

En opgørelse over samtlige puljer i Landdistriktsprogrammet viser, at der fra 2015-2016 er givet tilsagn om 801,7 millioner kroner til miljøteknologi, farestalde og modernisering af kvæg- og svinestalde. Af dem er blot 235,6 millioner kroner indtil videre blevet udbetalt til landmændene. Altså under en tredjedel af den samlede pulje.