Landmænd venter flere år på miljøstøtte: Minister lover bedring

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er utilfreds med, at landmænd har ventet i årevis på støtte til at forbedre miljøet og dyrevelfærd. Han forventer, at Landbrugsstyrelsen får styr på lange ventetider inden juli.

- Kompleksiteten kan blive stor, og derfor arbejder styrelsen også løbende for at forenkle reglerne så meget som muligt, lød det fra ministeren.

Han forklarede, at den lange ventetid skyldes, at der blandt andet er tale om mange komplekse sager, at landmændene ikke indsender nok dokumentation, og at udflytningen af Landbrugsstyrelsen til Augustenborg i Sønderjylland i 2016 også har været medvirkende til at øge presset på styrelsen.

Avisen Danmark beskrev søndag, hvordan flere landmænd har ventet i årevis på at få udbetalt penge fra Landdistriktsprogrammet til initiativer, der styrker miljø- og klimaindsatsen og dyrevelfærd i landbruget. 1. januar havde Landbrugsstyrelsen anmodninger om udbetalinger for 289,1 millioner kroner, som kun venter på at blive sagsbehandlet, og det er langt fra tilfredsstillende, mener ministeren.

Sådan kan man kort sammenfatte budskabet fra landbrug- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der onsdag var kaldt i samråd for at forklare, hvorfor nogle landmænd har ventet i årevis på at få udbetalt støtte til gavn for miljøet, klimaet og dyrevelfærd.

Avisen Danmark fortalte søndag, hvordan flere landmænd må vente i årevis på at få udbetalt penge til projekter, der gavner miljø, klima og dyrevelfærden.Landmænd kan søge penge i Landdistriktsprogrammet, der administreres af Landbrugsstyrelsen. Men styrelsen er meget længe om at sagsbehandle sagerne. 1. januar sad styrelsen med udbetalingsanmodninger for 289,1 millioner kroner, som kun ventede på at blive udbetalt til landmænd. Og flere af sagerne drejer sig om puljer fra 2015 og 2016 med byggerier, der er færdigbyggede. En fjerdedel af styrelsens nuværende sager om manglende betaling er over et år gamle. Flere landmænd fortæller, at de ikke vil råde andre til at søge penge på grund af bureaukrati og den lange ventetid. Samtidig fortalte flere, at de har lidt økonomisk på grund af den lange sagsbehandling, da de har været nødt til at låne penge i banken, mens de venter på udbetaling.

Erkender økonomisk pres

Han forventer, at den store pukkel af gamle sager om støtte til landmændene er afsluttet 1. juli med undtagelser af særlige sager om svig, konkurser eller dødsboet. Her har den task force, som blev nedsat 1. januar for at rydde op i gamle sager om udbetaling af støtte, deadline for sagsbehandling af sager modtaget før 1. januar. Den har indtil videre løst 20 procent af sine 462 sager.

Mens landmændene venter på at få udbetalt støttekroner, er de fleste nødt til at låne penge i banken. Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen opfordrede mandag i avisen Danmark til, at det blev undersøgt, hvor meget landmændene har tabt i renteudgifter. Jakob Ellemann-Jensen erkender, at den lange ventetid har haft økonomisk betydning for landmændene, men kunne ikke give et svar på, hvor meget landmændene har tabt.

- Det er oplagt, at det har økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand. Landbrugsstyrelsen har ikke gennemført en økonomisk analyse, men jeg og styrelsen er bevidste om, at det her skaber bekymringer og pres på kassekreditten, lød det fra ministeren.