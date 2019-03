Landmænd politianmeldes for svig med miljømillioner

Landbrugsstyrelsen har besluttet at politianmelde 17 sager, hvor der er mistanke om svig i forbindelse med udbetaling af milliontilskud til landmænd. Pengene skal forbedre dyrevelfærden og styrke miljø- og klimaindsatsen i landbruget, men er i nogle tilfælde flere år om at nå landmanden.

Svig: Noget tyder på, det ikke kun langsom sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen, der gør, at landmænd må vente i årevis på at få udbetalt milliontilskud til at forbedre miljøet og dyrevelfærden. Nu viser det sig, at en række af sagerne er under mistanke for svig.

Landbrugsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at den har oversendt 17 sager til politiet med henblik på videre efterforskning. Det sker på baggrund af mistanke om, at der er begået svig i forbindelse med afgivelse af tilbud til landbrugserhvervet. I alt drejer sagerne sig om tilbud for cirka otte millioner kroner. Sagerne omhandler støtte fra Landdistriktsprogrammet, som skal medfinansiere forbedringer af dyrevelfærden og styrke miljø- og klimaindsatsen. De otte millioner kroner er ikke udbetalt til landmændene.

- Vi har bedt politiet efterforske sagerne på baggrund af mistanke om, at der er sket en overtrædelse af straffeloven. Det kan virke som et drastisk skridt, når der ikke er udbetalt tilskud, men som myndighed er vi naturligvis nødt til at reagere, når vi får mistanke om, at der begået noget strafbart i forbindelse med ansøgning om EU-midler, siger Steen Silberg Thomsen, vicedirektør i Landbrugsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Avisen Danmark beskrev i søndagsavisen, hvordan flere landmænd har ventet i årevis på støtten fra Landistriktsprogrammet på grund af langsom sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen.