Miljø- og fødevaremninister Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at udflytningen af Landbrugsstyrelsen til Sønderjylland bærer en del af skylden for, at landmænd har ventet flere år på støtte til gavn for klimaet og dyrevelfærd. Sønderjysk partifælle afviser, at udflytning har haft nævneværdig betydning.