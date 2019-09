Landdistriktsmidler skal være grønne

Regeringen ændrer nu fokus for den landdistriktspulje, der skubber penge ud til projekter i landets yderområder og i de små øsamfund.

For første gang nogensinde har puljen fået en grøn overskrift, oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Jeg tror på, at mange af fremtidens grønne løsninger er gemt i garagerne ude hos de danske Ole Opfinder-typer, der bor i landdistrikterne og kan hjælpes frem i lyset og blive til noget større, hvis vi tør at give det et løft, siger han.

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje er netop nu åbnet for ansøgninger om støtte. Der er øremærket ca. 4,8 millioner kroner til forsøgsprojekter under temaet "Udvikling af bæredygtige og grønne løsninger i landdistrikterne".

- Det er en mulighed for at blive en del af det store erhvervs- og væksteventyr, som jeg ser i den grønne omstilling, siger Simon Kollerup.

Målet er både at bidrage til den grønne omstilling og til at styrke beskæftigelsen, erhvervsudviklingen, servicen, levevilkårene, bosætningen eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Foruden de grønne penge er der afsat ca. 2,7 millioner kroner til initiativer, der kan forbedre levevilkårene i de små øsamfund. Deadline for ansøgning er 23. september kl. 12.00 hos Erhvervsstyrelsen.