Landdistriktsformand om regionernes fremtid: Stop nu centraliseringen

Den kommende sundhedsreform, hvor planen lige nu er at lukke regionsrådene, er udtryk for yderligere centralisering i Danmark, mener Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

- Befolkningen vil komme til at reagere, hvis man fjerner en mulighed for at stemme på politikere, der er tæt på borgerne og har det direkte ansvar. Og hvor mange af regionernes opgaver skal de professionelle bestyrelser overtage? Vil nogle af dem glide ind i centrale ministerier? Det vil igen kunne betyde arbejdspladser, der rykker væk fra regionerne. Der er et nyt fokus på disse ting i befolkningen i dag. Man er meget opmærksom på, om noget går i retning mod centralisering i stedet for en styrkelse af det lokale demokrati. Dette vil med rette blive opfattet som centralisering, siger Steffen Damsgaard.

Men en lukning af regionsrådene til fordel for professionelt udpegede bestyrelser for sundhedsvæsenet vil ifølge Steffen Damsgaard være en tilbagevenden til de centraliseringstendenser, som førte til kommunalreformen og politi- og domstolsreformerne.

1. Søren Gade, tidligere gruppeformand: "Jeg vælger at tro, at folkevalgte aldrig bliver Venstres fjender. Det håber jeg da ikke". 2. Lars Krarup, borgmester i Herning: "Hvis det ikke fungerer i Region Hovedstaden, kunne det være, man skulle tage fat der i stedet for at ødelægge noget, der fungerer alle andre steder". 3. Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Region Midtjylland: "Det kan aldrig blive venstrepolitik at nedlægge et demokratisk valgt led". 4. Carsten Kissmeyer, boligordfører: "Det gik i den rigtige retning med udflytning af statslige arbejdspladser. Jeg er nervøs for, at sundhedsreformen vil rulle den indsats tilbage". 5. Stephanie Lose, regionsrådsformand i Syddanmark: "Det nye er, at mit parti har åbnet for, at det folkevalgte er noget, vi kan handle med". 6. Bo Libergren, gruppeformand for Venstre i Region Syddanmark: "Det er ingen hemmelighed, at jeg og mange andre i Venstre har den opfattelse, at decentralt folkestyre er en vigtig ting. Vi tror ikke på embedsmandsstyre og centralisering". 7. Jesper Frost, borgmester i Esbjerg: "Vi har noget, der fungerer godt, og jeg har ikke et klart billede af, at det, man vil erstatte det med, vil være bedre". 8. Henrik Frandsen, borgmester i Tønder: "Jeg ser ingen grund til at nedlægge regionerne nu. De løser opgaven flot". 9. Lone Sondrup, gruppeformand for Venstre i Region Nordjylland: "Det, der giver sammenhængskraften i Venstre, er, at vi har folkevalgte på forskellige niveauer og ikke bare i staten og kommunerne".

Og den mulighed mener han, at borgerne bliver berøvet, hvis det i fremtiden skal være bestyrelser udpeget fra for eksempel Sundhedsministeriet, som skal træffe sådanne beslutninger.

- Det er deres opgave at beslutte, hvor supersygehusene skal ligge, og hvor der ikke skal være akutberedskab. De skal have øje for konsekvenserne lokalt - om nogle områder bliver udsultet. Det giver store kampe og kan give stor utilfredshed, men efterfølgende ser vi, at borgerne placerer deres stemme, der hvor de tror, deres interesser bliver varetaget bedst. De har muligheden for at drage den ultimative konsekvens for de ansvarlige, siger Steffen Damsgaard.

Bermudatrekanten

Når Lars Løkke Rasmussen, for eksempel i nytårstalen har omtalt den kommende sundhedsreform, har han argumenteret for, at den geografiske ulighed i behandlingen i Danmark er for stor, fordi ikke alle regionerne gør det lige godt. Det argument køber Steffen Damsgaard, han er bare lodret uenig i medicinen.

- Det er helt klart værd at kigge på snitfladerne mellem regionerne, kommunerne og de praktiserende læger. Nogle kalder det bermudatrekanten. Her bør samarbejdet styrkes, men det er parterne allerede godt i gang med. Det kan sagtens fortsætte uden at ændre strukturen fuldstændig. Det er bekymrende, hvis dette kommer til at ske med baggrund i, at politikerne i Folketinget ikke er tilfredse med, hvordan et par regioner på Sjælland klarer sig.

- Det er jo nok sådan, det hænger sammen, men jeg har stadig troen på, at regionene vil kunne nå langt i deres aftaler med staten. Jeg kan i hvert fald ikke se, at det skulle blive bedre af, at man lægger opgaven ind i centrale bestyrelser. Skulle alle udfordringer så pludselig forsvinde? Det kan jeg ikke se, siger Steffen Damsgaard.