Landbrugsorganisation: Ny handelsaftale kan øge dansk eksport til Vietnam med milliarder

Landbrug & Fødevarer vurderer, at der er et særligt stort potentiale for at øge eksporten af svinekød til Vietnam nu, da de fleste toldbarrierer ophæves. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dansk landbrug og særligt de danske svineproducenter kan se frem til øget eksport til Vietnam på op mod to milliarder kroner. Sådan lyder det fra Landbrug og Fødevarer, efter EU for nylig fik godkendt en ny handelsaftale med Vietnam. En aftale, der fjerner stort set alle toldbarrierer.

Landbrugseksport: En ny handelsaftale mellem EU og Vietnam er godt nyt for dansk landbrug. De danske fødevareerhverv kan på grund af aftalen se frem til øget eksport til Vietnam på op mod to milliarder kroner, og særligt for svineproducenterne er potentialet stort. Det vurderer Landbrug & Fødevarer. - For få år siden eksporterede vi kun for få hundrede millioner kroner til Vietnam. Nu er det et par milliarder, og med den nye aftale kan jeg godt forestille mig, at den nuværende eksport til Vietnam fordobles over de næste 10 år, siger Landbrug og Fødevarers direktør, Flemming Nør-Pedersen. Handelsaftalen, der fjerner stort set alle toldbarrierer på varer til Vietnam, rummer foruden potentialet for salg af svinekød og mulighed for et øget salg af også oksekød, landbrugsmaskiner og teknologi, vurderer interesseorganisationen.

Aftalen med Vietnam ser rigtig spændende ud. På mange måder er Vietnam et "Mini-Kina", for vietnameserne efterspørger de samme produkter som kineserne, og den økonomiske udvikling følger samme spor som Kina, bare med nogle års forsinkelse. Søren Tinggaard, markedsdirektør, Danish Crown

Landmand Torben Povlsen, formand for Centrovice, er planteavler og svineproducent. Foto: Vibeke Volder

"Mini-Kina" Søren Tinggaard, der er markedsdirektør i slagterivirksomheden Danish Crown, deler Landbrug & Fødevarers begejstring over handelsaftalen: - Aftalen med Vietnam ser rigtig spændende ud. På mange måder er Vietnam et "Mini-Kina", for vietnameserne efterspørger de samme produkter som kineserne, og den økonomiske udvikling følger samme spor som Kina, bare med nogle års forsinkelse. Ifølge Danish Crown er EU's nye handelsaftale med Vietnam på niveau med eller måske endda bedre end landets aftaler med EU's konkurrenter. Den fynske svineproducent og bestyrelsesformand i landbrugsorganisationen Centrovice Torben Povlsen har da også kun positive ting at sige om aftalen mellem EU og det asiatiske land med knap 100 millioner indbyggere. - Jo bredere palet af lande, vi kan afsætte varer i, jo stærkere står vi. Vietnamesere spiser meget svinekød, og det er samtidig et vækstmarked. Hvis vi får taget et antal procent af markedet næste år og formår at holde fast i markedsandelene, giver det os en stærkere afsætning, siger han.

Svinepris på himmelflugt Den gode nyhed om handelsaftalen kommer i en tid, hvor optimismen i forvejen spirer frem hos de danske svineproducenter. Efter flere år med lave priser på svinekød, der har presset flere landmænd på økonomien, er priserne på himmelflugt. Gennem de seneste måneder er prisen steget med to til tre kroner per kilo. Det skyldes blandt andet den afrikanske svinepest, der har ramt flere asiatiske lande, heriblandt Kina og Vietnam. Svinepesten får ikke kun betydning for priserne på kort sigt, men også for eksportmulighederne til Vietnam, når den nye handelsaftale træder i kraft. - Dyrlæger har vurderet, at der på grund af svinepesten går længe, inden Vietnam er oppe at producere det svinekød, landet skal bruge. Svinepesten kombineret med frihandelsaftalen er der, der øger vores muligheder for eksport betragteligt, siger direktør Flemming Nør-Pedersen. - Svineproduktionen har gennem en årrække været faldende i Danmark. Har vi kød nok til at efterkomme den stigende efterspørgsel? - Vi har en udfordring med, at produktionen af slagtesvin har været faldende gennem mange år. Vi har arbejdet meget med at få vent den udvikling, og de højere priser trækker også i den retning. Flere gør deres grise færdige herhjemme i stedet for at sende 30 kilo-grisene til Tyskland eller Polen, siger direktøren.

Kan udvide dansk produktion Forventningen er, at den øgede efterspørgsel, der vil komme efter danske fødevarer som følge af den nye aftale, vil få prisen på de danske produkter til at stige yderligere. Men hvor meget, kan ingen sige med sikkerhed. - Der er mange faktorer, der spiller ind. Men det kan sammenlignes med et fodboldhold. Her får vi en ny spiller på holdet, der kan hjælpe med at få prisen opad. Det er dejligt, siger svineproducent Torben Povlsen. Han mener, at de nye vækstmarkeder, frihandelsaftaler og stigende priser vil få flere svineproducenter til at overveje at udvide forretningen. - Jo flere tiltag, der kommer og gør Danmark konkurrencedygtig, så vi kan lave svineproduktion i Danmark, der er en sund forretning, jo flere tanker kommer der om at gøre sin forretning større eller stærkere. Væksten i forbruget af drikkevarer og fødevarer i Vietnam er i øjeblikket på 10 procent årligt, og i 2020 forventes Vietnam at være i toptre blandt lande i Asien med den største vækst i fødevaresektoren.