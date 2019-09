Landbruget: Giv os sikre rammer og rum til udvikling

Kornhøsten er stort set i hus over hele landet, og de fleste landmænd kan glæde sig over, at alt tyder på, det bliver en høst i den bedre ende. Når vi dertil lægger, at priserne på kød og mælk er ganske fornuftige for tiden, så ser mange landmænd optimistisk på situationen.

Det er en meget velkommen forandring efter sidste års tørke og medfølgende tab, som gjorde rigtig ondt på mange. Velkommen er også de meldinger om dansk landbrug, og vores rolle og rammer, som er kommet fra flere af de nye ministre.

På Landsskuet i Herning lovede fødevareminister Mogens Jensen at værne om landbrugets konkurrenceevne, og senest er statsminister Mette Frederiksen kommet med opmuntrende udsagn i et stort interview som optakt til den politiske sæson.

Når statsministeren siger: "Det, at vi er et landbrugsland, er en integreret del af det at være dansker. Der er noget særskilt vigtigt i at producere sine egne fødevarer," så er det som talt ud af et landmandshjerte og vidner om en grundlæggende forståelse for, hvad dansk landbrug og fødevarevareindustri kan og står for.

Jeg bliver også glad, når statsministeren siger, at hun oplever landbruget som en medspiller, og ikke en modspiller. Det er dejligt, at vi får kredit og anerkendelse for de initiativer, som vi sætter i gang for at tilpasse vores erhverv til en tid med stigende forventninger om, at produktionen tager hensyn til natur, miljø og klima.

Landbrug & Fødevarer har fremlagt vores egen vision for en klimaneutral fødevareproduktion i 2050, og vi har sammen med Danmarks Naturfredningsforening lagt en konkret plan for udtagning af jord fra landbruget. På samme måde har store virksomheder som Arla og Danish Crown taget initiativer til at sikre en mere klimavenlig produktion.

Vigtigst for os er, at vi i Danmark laver intelligente løsninger, hvor vi skaber og bruger ny viden, så vi bliver endnu mere klimaeffektive og miljøvenlige. Alternativet er en bevidstløs nedskæring af produktionen. Det bliver til skade for landmændenes økonomi og samfundet bliver fattigere, uden at det globale klima får det spor bedre. Tværtimod faktisk, for produktionen vil blot flytte andre steder hen, hvor der produceres mindre klimaeffektivt.

Jeg er rigtig glad for, at statsministeren anerkender den pointe, når hun siger: "Man skal være opmærksom på, at har vi ikke en god landbrugsproduktion, så skal vi importere fødevarer udefra, som er underlagt færre krav, end vi stiller dansk landbrug."

Sidst men bestemt ikke mindst er det meget glædeligt, at statsministeren lægger op til, at reguleringen af landbruget skal ske med aftaler hen over midten. Landbruget skal have stabile rammer og vide hvad de har at gøre med, lyder meldingen.

I landbruget anno 2019 og fremover er der mere end nogensinde før brug for at kende betingelserne for den fremtidige produktion. Det giver tryghed og mod på at udvikle og investere, blandt andet i nogle af de klimavenlige teknologier, som vi skal bruge flere af i fremtiden. Det får vi allerbedst med brede og langtidsholdbare aftaler.

Tak til statsministeren for de pæne ord om landbruget. Vi glæder os til samarbejdet.