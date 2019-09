Læs stort og eksklusivt interview med dronningen: - Danskerne slutter altså ikke ved grænsen

- Jeg vil gerne understrege den sammenhæng, der er mellem sydslesvigerne og Danmark for i forbindelse med fejringen i resten af Danmark at gøre opmærksom på, at danskerne slutter altså ikke ved grænsen. Der er på den anden side også folk, der føler sig dybt knyttet til Danmark, og som bruger og kan sproget, siger Dronningen om sit besøg i grænselandet. Foto: Lars Salomonsen