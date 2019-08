Lærerkonflikten: 'Et uskønt forløb' - og manden, som intet fortryder

Da landets skolelærere kom tilbage fra sommerferien, lå der et brev til dem fra undervisningsministeren. Brevet, en hyldest til børnene og deres lærere, rummede undervejs en tankevækkende reference til den dramatiske lærerlockout i foråret 2013: "Forløbet var uskønt", skriver ministeren. "Uskønt". Det er nok det nærmeste, man kan komme en egentlig bodsgang for det aftalte spil mellem regeringstoppen og lærernes arbejdsgivere, Kommunernes Landsforening.

Næsten samtidig med det angerfulde brev til lærerne, lod manden bag sammensværgelsen i 2013, Bjarne Corydon, sig interviewe til ugemagasinet Mandag Morgen.: "Jeg fortryder ikke DONG-sagen. Jeg fortryder ikke skattereformen eller selskabsskattelettelsen. Jeg fortryder bestemt ikke lærerkonflikten og folkeskolereformen", udtaler den tidligere undervisningsminister - undskyld, finansminister. Bjarne Corydon er med andre ord en mand, som intet fortryder. Jo, måske en enkelt ting: "Jeg tænker, at når man nu havde fire års mandat, så ville jeg gerne være gået endnu længere i retning af at reformere den offentlige sektor, så den fungerer bedre og leverer mere kvalitet for pengene", udtaler han til Mandag Morgen.

Men nu hvor Moderniseringsstyrelsen, den offentlige sektors svar på Ondskabens Imperium, er ved at blive svækket, bliver det måske vanskeligere at "reformere" - læs: effektivisere - yderligere, end Corydon allerede havde held til i årene 2011-2015. Med mindre svækkelsen af styrelsen med det orwellske navn er ren symbolpolitik.