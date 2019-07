Lægeformand til sundhedsminister: Tobak skal koste flere penge, ikke flere liv

Røg: I Lægeforeningen ser vi frem til, at Magnus Heunicke skærer igennem røgskyerne og spiller ud med konkrete og markant højere priser på tobak, når der i den kommende tid skal træffes vigtige beslutninger om lovgivning på tobaksområdet. Målet må være klart: En røgfri fremtid for vores børn og unge.

Debatten om højere priser på cigaretter er ikke ny, og kom til at fylde en del i både valgkampen og her i tiden efter. Det er positive takter. Men jeg håber, at den nye sundhedsminister vil markere en ny politisk vilje til at gribe ind på folkesundhedshedens vegne med markante prisstigninger. Hidtil har Magnus Heunicke ikke ønsket at sætte et tal på, men i Lægeforeningen håber vi på en prisstigning, der kan mærkes - og være med til at skabe fundamentet for en røgfri fremtid. Lægeforeningen har foreslået, at vi skal lande på 90 kroner for en pakke cigaretter.

Hver dag begynder 40 unge at ryge, imens 37 danskere dør af rygerelaterede sygdommen. Det er til at få øje på konsekvenserne af unges rygevaner, og vi ved, hvad der virker forebyggende: højere priser. Vi behøver ikke se længere end til vores naboer for at finde evidensen.

I Norge røg tre procent af de 16-24-årige i 2017, i 2005 var tallet 23 procent. Højere priser har været et af redskaberne og i dag koster en pakke cigaretter 100 kroner. Til sammenligning ryger 15,6 procent indenfor samme aldersgruppe i Danmark, hvor en pakke cigaretter koster omkring 40 kroner. Det kan vi altså gøre bedre! Ni ud af 10 læger mener, at forebyggelsen skal styrkes ved at hæve priserne, og tiden er inde til en markant prisstigning.

Vi ved, at især de unge er meget prisfølsomme, og derfor er det et oplagt forebyggelsestiltag. Derudover skal tobakken gemmes væk under disken, i neutrale pakninger og skoletiden skal være totalt røgfri. Det er ambitiøst, men det er der brug for, fordi mange af mine kollegaer hver dag står overfor de sundhedsmæssige konsekvenser af tobaksforbrug.

En rapport fra Sundhedsstyrelsen, fastslår desuden, at øgede priser ikke vil have afgørende effekt på grænsehandlen. Et argument, der ellers ofte bliver hevet frem, når det kommer til debat om prisstigninger på tobak. Det er efterhånden svært at se fornuftige argumenter for ikke at lade prisen stige, når vi ved hvilke sundhedsmæssige konsekvenser, tobaksbrug har. Lægeforeningen er ikke ude i et forbudsærinde, der forhindrer voksne mennesker i at ryge, men i at sætte prisen så højt, at færre begynder og en røgfri fremtid kommer indenfor rækkevidde.

Det her handler om folkesundheden, og der er brug for at træffe beslutninger, der gavner på både den korte og den lange bane. Lad os starte med højere priser på tobak - og nikotinholdige produkter, og følge op med en langsigtet og ambitiøs plan for den strukturelle forebyggelse.