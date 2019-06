Lægeformand tager helt fejl om faren ved at ryge

Røg: Det er imponerende, at Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, kan blive ved med at fortælle løgnehistorier om rygning.

Man behøver ikke at være akademiker for at gennemskue hans løgnehistorie i onsdagens udgave af avisen Danmark.

Andreas Rudkjøbing mener, at der er 13.500 årligt, der dør på grund af rygning. Der er ca. 55.000 danskere, der dør om året. Ca. 25 pct. er rygere, hvilket svarer til 13.750. Men hvis man tror, at alle rygere dør på grund af rygning, er man enten mere end naiv, eller også får man godt med bestikkelse fra medicinalindustrien for at fortælle sådanne løgnehistorier.

Ingen af årsagerne skaber tillid til de danske læger.

Samme dag i radio- og tv-aviserne skal vi høre en anden frelst læge, der fortæller om alle de unge, der får blodpropper i hjertet på grund af rygning.

Det er jo noget underligt noget. For 40 år siden skulle patienter med blodpropper nemlig ryge for ikke at tage på i vægt. Men det var jo også, før medicinalindustrien havde opfundet nikotinerstatningsprodukterne.

Vi får heller ikke at vide, hvem der har betalt for de to undersøgelser. Gæt. For øvrigt er der ifølge Dødsårsagsregisteret ikke én eneste, der dør på grund af rygning.

Antirygekampagner og antirygediktatorer kommer og går. Rygningen består - for evigt!