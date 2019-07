Læge og regionspolitiker rådgiver muslimer iført sin kittel: Vrede fra djævelen skal helbredes ved ritual

Region Syddanmark behandler nu en sag om læge og medlem af regionsrådet for Venstre, Mustapha Itani, efter at flere har henvendt sig og klaget over en video, hvori Mustapha Itani optræder. I videoen rådgiver han iført en lægekittel med Region Syddanmarks logo muslimer i religiøse ritualer ud fra både sin lægefaglige viden og islam.

Lægeetik: Iført sin lægekittel med Region Syddanmarks logo på ærmet fortæller læge Mustapha Itani, der er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for Venstre, i en offentlig tilgængelig video om, hvordan muslimer kan håndtere vrede under den muslimske faste, ramadanen. Videoen er optaget i det, der ligner et konsultationslokale på et sygehus, og på bordet foran lægen ligger et stetoskop. Mustapha Itani fortæller blandt andet i videoen, at vrede er djævelens værk, og at djævelen er skabt af ild. Han råder derfor muslimer til at foretage en spirituel vask, hvis de oplever vrede, når de faster. Det har profeten nemlig berettet, lyder det. Det har fået blandt andre Marianne Mørk Mathiesen, der er læge og regionsrådsmedlem (løsgænger) til at sende en officiel klage over kollegaen Mustapha Itani til både Region Syddanmark og Lægeforeningen. Som læge finder Marianne Mørk Mathiesen nemlig videoen problematisk. - Han repræsenterer regionen og lægestanden, og så fortæller han om, at hvis man er aggressiv, så er det djævlebesættelse, og så skal man lave rituelle afvaskelser. Det kan hverken regionen eller lægestanden stå på mål for, forklarer hun og tilføjer, at det efter hendes mening er autoritetsmisbrug: - Lægestanden repræsenterer videnskaben. Han kommer med forslag om behandling, som der absolut ikke er lægeligt belæg for. Det, der er med læger, er, at det, lægen siger, er det rigtige. Derfor er det misbrug af autoritet. Han står jo i lægeordinat og postulerer noget, der er direkte overtro. Avisen Danmark har set begge klager.

Det siger læge Mustpha Itani i videoen Mustpha Itani er med i flere videoer, hvor han iført sin lægekittel med Region Syddanmark-logo rådgiver ud fra både sin lægelige viden og sin religion. Det er dog særligt én video, der har fået politiske kolleger til at reagere.I videoen fortæller Mustapha Itani om ramadan og vrede:



"Et rigtig godt eksempel på, hvordan man gør det (kontrollerer sin vrede, red.), er faktisk noget, profeten har fortalt os om i sine beretninger.



I en af sine beretninger siger han faktisk, at hvis I bliver vrede, mens I står op, så sæt jer da ned, og hvis I fortsat er vrede, så læg jer ned. Så i det eksempel forklarer han os, at ved at skifte stilling, så er det med til at flytte fokus.



I et andet eksempel og i en anden beretning siger han, at vrede er fra djævelen, og djævelen er skabt af ild. Så hvis I bliver vrede, så foretag da den spirituelle vask".

Mustapha Itani skriver i en skriftlig udtalelse, at han har haft intention om at rådgive fastende muslimer på bedste vis. Han vil dog ikke kommentere sagen yderligere. Foto: Screenshot fra YouTube

Hvad er ramadan? Ramadanen er den muslimske fastemåned. Ramadan er det arabiske navn for den niende måned i den islamiske kalender. Det er her, fasten foregår.

Fasten varer 30 dage. Her må muslimer ikke indtage mad og drikke eller dyrke sex fra solen står op, til solen går ned. Formålet er åndelig fordybelse.

Fastemånedens afslutning fejres med en stor fest, eid. Traditionelt set er her festlig middag, musik og gaver til børnene.

Ramadanen er en af de fem regler, også kaldet de fem søjler, muslimer skal overholde.

Forskellige grupper kan dog være undtaget fra fasten. Det gælder for eksempel små børn, svage ældre, gravide og ammende kvinder.



Sagen vurderes af jurister Det er den religiøse organisation IChange, der står bag videoen. Organisationen arbejder for muslimers interesser, og ifølge årsrapporter var Mustapha Itani en del af bestyrelsen i IChange i 2016 og 2017. Videoen er offentliggjort på Facebook og Youtube i foråret 2019 op til muslimernes fastemåned, hvor den på Facebook er vist mere end 15.000 gange. Ifølge regionsdirektør i Region Syddanmark Jane Kraglund har regionen modtaget flere henvendelser om Mustapha Itani og videoen. Fordi der er tale om en medarbejdersag, vil regionsdirektøren ikke udtale sig om den konkrete sag. I stedet henviser hun til regionens generelle retningslinjer for ytringsfrihed. - Vores afsæt er, at der er ytringsfrihed. Noget af det, vi kan fremhæve, er, at når man bruger sin ytringsfrihed, udtaler man sig på egne vegne. Og det skal være helt klart. Regionsdirektøren fortæller samtidig, at i denne sag, som i andre sager, hvor medarbejdere har overtrådt deres beføjelser, vil regionens jurister vurdere sagen. Herefter er det op til ledelsen på det pågældende sygehus at håndtere det videre forløb, lyder det. Som læge og medarbejder i Region Syddanmark er Mustapha Itani ansat ved Odense Universitetshospital.

Kritik fra Lægeforeningen Fra Lægeforeningen møder videoen med Mustapha Itani kritik. I en mail til avisen Danmark udtaler Jesper Brink Svendsen, der er medlem af Lægeforeningens bestyrelse: - At være læge indebærer et særligt ansvar, og derfor er det problematisk, hvis man på den ene side signalerer meget tydeligt at være læge ved hjælp af kittel og stetoskop, som hører til i en professionel sammenhæng, og samtidig giver religiøs rådgivning. Som læge har man naturligvis som alle andre lov til at være religiøst engageret. Men dette er at blande tingene sammen på en uheldig måde, og det finder jeg kritisabelt. En klage over en læge skal behandles i Lægeforeningens Lægeetiske Nævn. Modtager nævnet en klage over Mustapha Itani, er det nævnet, der skal tage stilling til, om Mustapha Itani har overholdt Lægeforeningens etiske principper. Alternativt kan nævnet selv tage sager op.

Skriftlig udtalelse Mustapha Itani er ikke vendt tilbage på gentagne henvendelser fra avisen Danmark. Han har dog sendt en skriftlig udtalelse via Region Syddanmarks kommunikationsafdeling. Heri skriver han: "Intentionen bag disse videoer har været at rådgive muslimske medborgere i Danmark ud fra min viden om fysiologi og islam i forhold til, hvordan de faster på bedste og sundeste vis. Jeg synes, at jeg tydeligt i videoen giver udtryk for, at afsenderen hverken er OUH eller Region Syddanmark, men ved at optræde i uniform med Region Syddanmarks logo kan jeg beklageligvis have skabt forvirring om, hvem der er afsenderen. Jeg har ikke yderligere kommentarer til sagen". Foruden i videoen om ramadan og vrede optræder Mustapha Itani i syv andre videoer fra IChange, hvor han i sin lægekittel rådgiver om aspekter ved fasten. I flere tilfælde henviser han til Allah, profeten og spiritualitet.