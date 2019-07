Lad udlændinge selv betale for deres videregående uddannelse

Debat: Alle flygtninge, som opholder sig midlertidigt i Danmark, bør have mulighed for at få en gratis videregående uddannelse. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Han er ellers en af dem der tidligere har afvist dette, da han var i opposition.

For at sikre ligestillingen blandt syrere skal danske skatteydere desværre endnu engang til lommerne.

Var det ikke mere ordentligt at sikre ligestillingen ved at lade alle udlændinge betale selv? Men det er selvfølgelig ikke en mulighed med den nuværende regering.

Prisen er i gennemsnit ca. 963.000 kroner at uddanne én akademiker. Dertil kommer udgifter til SU, boligsikring mv. Man kan se på sin egen selvangivelse og regne ud, hvor mange af ens egen slags, der skal gå på arbejde hver dag og betale skat for at betale for én udlændings uddannelse i Danmark.

Endnu engang ser vi, at Socialdemokraterne sagde et i opposition og nu er klar til give køb på udlændingepolitikken. Trist.