Lad ikke udlændingepolitikken afgøre dit kryds

På kant: Udlændingepolitik er noget, der kan få sindene i kog. Men det udlændingepolitiske billede som politikere og medier tegner, svarer ikke overens med virkeligheden.

Nyhedsmediet Zetland skrev 15. maj om, hvordan 81 pct. af befolkningen tror, at det står værre til med etniske minoritets kriminalitet, end det rent faktisk gør. For indenfor parametre som uddannelse og beskæftigelse - og kriminalitet - står vi faktisk med en integrationssucces, fordi det går så meget fremad fortæller professor Jørgen Goul Andersen. Vi har fået en etnisk middelklasse, fortæller sociolog Aydin Soei til netmediet.

Men hvorfor er det ikke det billede vi har af integrationen?

Medierne bærer nok en del af ansvaret; når de skriver om etniske minoriteter, bliver de ofte beskrevet som en trussel.

Den negative retorik kan spænde ben og få os til at sætte vores kryds på et uoplyst grundlag. Professor Kristina Bækkar Simonsen har desuden fundet frem til, at dem, som den negative retorik omhandler, mister troen på demokratiet - netop på grund af retorikken.

Hvorfor taler mange politikere så negativt om integrationen? En stram udlændingepolitik har været afgørende for fordelingen af magten siden 2001. Derfor.

Men politikerne skal ikke få lov til at skille os ad. Lad derfor velfærd, klima - eller hvad du nu brænder for, afgøre hvor du sætter dit kryds.