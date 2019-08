Lån i finanskrisens første år er ved at få bugt med ægtepar

Ægteparrets drøm, som i stedet er blevet deres mareridt. Forhistorien er den, at i 2008 solgte Børge Lundgård Nielsen 11,3 hektar jord til naboen for 3.045.000 kroner. Tilbage er 21 hektar jord. En drømmehandel næsten uden sidestykke.

Nægter at betale

Men inden handlen gik endeligt igennem i 2009, så kom finanskrisen. Og da Sydbank fik ændret det gamle realkreditlån hos DLR, så faldt hele grundlaget for handlen ifølge ægteparret. For nu var deres resterende jord ikke nær så meget værd, hvorfor DLR højst vil låne dem 1,55 millioner i realkredit mod forventet 2,2-2,4 millioner kroner.

I stedet stod de tilbage med en dyr og stor kassekredit, som de ikke har betalt af på siden 2015. De nægter at betale renter for en fejl, som de finder, Sydbank har begået: Ikke at få ændret betingelser for det gamle lån tids nok. Børge Lundgård Nielsen fastholder fortsat, at han ikke gav Sydbank skriftlig tilladelse.

Den påståede brøler har ifølge Rousing Consult i Århus indtil nu kostet parret cirka 1,1 millioner kroner i ekstra renteudgift.