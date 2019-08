Varde: I dag klokken 11.00 har Christian Juhl (EL) kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd for at svare på spørgsmål om situationen på Sky-Light, der er en plastikvirksomhed i Varde, hvor otte medarbejdere er blevet syge efter at have arbejdet med et kemikalie kaldet PMDA. Samrådet skal også handle generelt om kemisk arbejdsmiljø.

