Kvoteflygtninge: Endnu et skridt i den gode retning

Debat: Danmark er på vej ud af den mørke tunnel, hvor vi har bevæget os som i blinde, hver gang vi har gjort livet ulideligt for vores medmennesker og bl.a. har lukket tilgangen for kvoteflygtninge.

Nu har integrationsminister Mathias Tesfaye (S) meddelt FN, at Danmark igen er klar til at modtage kvoteflygtninge - og allerede i år "særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge", som han udtrykker det til Politiken.

Det vides endnu ikke, hvor mange vi kan glæde os til at modtage og lære om vores medmenneskelige samfund, undervise i det svære danske sprog, få forknytte medmennesker til at le ad vores mærkværdige skikke, fortælle os om deres egne og om de forfærdelige begivenheder, de har været igennem.

Tænk, at vi igen kan få lov til - og lov til fra allerhøjeste politiske sted - at mærke, at vi er en del af verden, at vores land ikke skal skjule sig i en tunnel, men træde frem i dagslyset, fortælle og lytte.

Fortælle om den venlige feminisme, vi gerne vil, hvor vi bestræber os på ligestilling, så flygtningen får mod til at komme uden for sin egen dør og prøve at bidrage også materielt til det fællesskab, der nu kan blive så meget bedre.

Tænk, at vi er ved at opdage, at hvert eneste menneske er en skatkiste af fortællinger: Fortællinger er betydningsfulde, fordi de danner struktur.

For den, der har været nødt til at flygte, er der ingen struktur i den ydre virkelighed. Derfor er det nødvendigt at kunne tage imod, og hvis vi engang må løbe fra hus og hjem, at nogen tænker på os som et univers, at der er en hjælpende hånd, der rækker frem, fordi erkendelsen er levende: For hvert menneske der får mad og husly, vinder menneskeheden.

Vi er stadig meget langt fra målet: At handle som rummelige folk, der ikke blot modtager kvoteflygtninge for at være ordentlige. Men dette skal være en opfordring til at indse, at vi måske er på den gode vej. Lad os glæde os over lyset for enden af tunnelen, og lad os nysgerrigt og opmærksomt turde begynde og fortsætte den uafsluttede dialog. For det er livet - måske endda livets mening?