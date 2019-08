Kvinder søges til teknik og naturvidenskab

Debat: 65.714 unge er blevet optaget på en videregående uddannelse. Det er det andet højeste optagelsestal nogensinde, hvilket er værd at glæde sig over. Dog er der desværre stadig utrolig stor forskel på de videregående uddannelser, som mænd og kvinder vælger. Lidt firkantet, så peger tallene på, at kvinder i meget høj grad vælger uddannelser, som leder til job inden for undervisning, sundhed og velfærd. Det er gode uddannelser og vigtige job for at få samfundet til at fungere, men der skal lyde en opfordring til alle om at bryde de stereotypiske mønstre og se nærmere på de spændende muligheder, som verden også byder på.

I modsætning til kvinder vælger mænd typisk uddannelser inden for de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering and Math). Selv om optaget af kvinder på STEM-uddannelserne er steget med tre procent. i år, udgør kvinderne desværre en absolut minoritet på uddannelserne. Det sætter senere i livet sit tydelige præg på de kønsforskelle, som ses i job- og karriereforløb.

Der er ikke mindre end dobbelt så mange kvinder (65 procent), med job i den offentlige sektor, som mænd (35 procent). Det er naturligt nok, for de fleste job inden for undervisning, sundhed og velfærd er placeret her. Det er omvendt i den private sektor, hvor kun 33 procent. af alle de heltidsbeskæftigede er kvinder, og 67 procent er mænd.

Der mangler allerede nu kvalificeret arbejdskraft inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Derfor er det ærgerligt, at kvinder fravælger og afskærer sig fra de spændende arbejdsopgaver og karrieremuligheder, der ligger inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder. Hvis flere kvinder valgte uddannelser inden for teknik og naturvidenskab, ville vi forhåbentlig kunne imødegå en del af denne fremtidige mangel på arbejdskraft.

Uddannelsesvalget er vigtigt - ikke kun for den enkelte, men også for vores samfund. At der ikke er en større diversitet på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, er problematisk. Det er en samfundsudfordring og kan blive et demokratisk problem, hvis digitalisering og teknologiudvikling kun udformes af ét køn og dermed ikke afspejler hele befolkningen af både mænd og kvinder.