Kvinden er sigtet i 56 sager, hvor hun anklages for at indgå aftaler om udleje af en campingvogn, som hun aldrig leverer. Foto: Marie Hald/Scanpix

En kvinde fra Sjælland har erkendt at have udlejet campingvogne, som hun ikke har leveret. Flere end 50 personer fra hele landet har anmeldt kvinden for snyd med udlejning af campingvogne.

Campingfusk: En kvinde fra Sjælland, som gennem sommeren er blevet anmeldt for fup med campingvogne, erkender nu, at hun har indgået aftaler om udleje af en campingvogn, som hun ikke har leveret. Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for JydskeVestkysten. JydskeVestkysten har tidligere på sommeren fortalt, hvordan flere end 50 personer fra hele landet har anmeldt kvinden for svindel med udleje af campingvogne. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at den 43-årige kvinde fra Køge er sigtet i 56 sager for at have udlejet en campingvogn og modtaget penge, hvorefter hun ikke har leveret campingvognen. Politiet ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad kvinden præcist har erkendt, og ønsker heller ikke at fortælle, om hun har erkendt svindel i alle de 56 sager, hun er sigtet i.

Camilla Nissen Ravn fra Kolding er en af de personer, der denne sommer pludseligt har stået uden en campingvogn, efter kvinden fra Sjælland er løbet fra en aftale, selvom hun har modtaget penge for depositum. Arkivfoto: Martin Ravn

Kræver navneforbud JydskeVestkysten kunne i juli fortælle, at flere end 70 personer herunder to kvinder fra henholdsvis Kolding og Augustenborg føler sig snydt af den sjællandske kvinde, der har udlejet campingvogne på forskellige Facebook-sider. Hun leverer aldrig campingvognen, men beholder til gengæld depositummet på 2500 kroner, lyder anklagen. JydskeVestkysten har set korrespondance mellem kvinden og flere af de personer, som føler sig snydt, og her fremgår det, at kvinden erkender, at hun skylder penge. I en Facebook-gruppe, som samler alle dem, der føler sig snydt, fremgår det, at kvinden siden JydskeVestkystens dækning har tilbagebetalt en del af de penge, hun skylder. Mens nogle har modtaget hele beløbet, har andre modtaget en del af det. Flere har stadig ikke modtaget penge. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at kvindens forsvarer kræver navneforbud i sagen. Det ønske vil Retten i Roskilde tage stilling til under et retsmøde 29. august.