Kronprinsessen fortrænger kronprinsen

Her slog han med i alt 5982 personlige stemmer Inger Støjberg, der fik 4370. Men selv den triumf var nedtur for Kristian Jensen, for her haler Inger Støjberg markant ind på ham. Mens afstanden mellem dem ved valget for fire år siden her var på 5812 stemmer i Kristian Jensens favør, skrumpede den i år til 1670.

Valgresultatet onsdag var slemt nok for finansminister Kristian Jensen, hvad angår hans muligheder for inden for en overskuelig fremtid at overtage formandsposten i Venstre efter Lars Løkke. Med en fremgang på ni mandater fik Lars Løkke lukket kajen på de utilfredse, der måtte have våde drømme om et snarligt formandsskifte.

Det gælder om at vinde valg

Selv om det ikke er vælgerne, men Venstres medlemmer, der udnævner partiets formand, siger stemmeudviklingen en del om de to V-profilers popularitet. Kristian Jensen har tilkendegivet, at han er indstillet på at efterfølge Lars Løkke som V-formand. Så skarp har Inger Støjberg ikke været, men hun har på den anden side heller ikke afvist muligheden for, at hun kan være formandskandidat. Til Jyllands-Posten sagde hun i september sidste år således:

- Hvis man vil være formand for Venstre, skal man have evnen, lysten og viljen. Og der er ingen som helst tvivl om, at jeg ved med mig selv, at jeg ikke er sådan en, der blæser omkuld, hvis det blæser. Så jeg har viljen. Men evnen og lysten har jeg ikke gjort op med mig selv, om jeg har.

En anden, der er bragt i spil som udfordrer til til Kristian Jensens kronprinse-position er miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der var opstillet i Østjylland. Også han fik med 19.388 personlige stemmer et bedre valg end Kristian Jensen, også selv om der tages forbehold for, at der er flere vælgere i Østjylland end i Vestjylland.

Ifølge avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, viser stemmefordelingen, at Kristian Jensen ikke kan betragte det som en beskyttet titel at være udnævnt til kronprins. Meget kan komme ham på tværs, inden Lars Løkke på et tidspunkt tager Venstres udgangsdør.

- En formand for Venstre skal kunne vinde valg, og lige nu er der mange i Venstre, der spørger sig selv, om Kristian Jensen kan det. Det er bestemt ikke gavnligt i hans bestræbelser på at blive partiets næste formand, at han klart bliver slået af de to, mange mener, vil kunne udfordre ham til posten, siger Thomas Funding.