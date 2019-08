Debat: Alle medier svømmer over med nyheden om, at to ud af tre danskere lider af kronisk sygdom. Det er en undersøgelse fra Aalborg Universitet, som offentliggør dette skræmmende tal for danskernes sygdomstilstand.

Inden politikere og embedsværk bliver forført af overskrifterne og vil love dette og hint til behandlingssystemet, er det vigtigt at vide, hvad der er målt. Ved en gennemgang af rapporten viser det sig, at situationen ikke er så skræmmende som først antaget.

For det første handler det ikke om "kronisk sygdom", som vi normalt forstår termen. Universitetet har undersøgt 199 definerede "kroniske tilstande" fra eksempelvis hæmorider, grå stær, alm. høretab og søvnforstyrrelser, store som små medfødte handicaps og sygdomme som Parkinson, demens og cancer. Der er tale om en meget bred definition af kroniske tilstande.

Undersøgelsen viser resultater for et givet tidspunkt og medregner alle sundhedsdata for voksne danskere. Det er i sig selv et unikt materiale, men det skal bruges klogt! Der er ingen tvivl om, at behandlersystemet vil bruge disse faktuelle data som argument for at få flere midler til behandling af netop deres specialer.

Men inden regeringen kaster sig ud i kortsigtede lappeløsninger i forskrækkelse over mængden af sygdom i Danmark, bør de stille det vigtige spørgsmål: hvorfor er så mange syge?

Det er et Sisyfos-arbejde at forsøge at lukke huller, mens pengene fosser ud af statskassen til et umætteligt sygehusvæsen. Når bægeret er ved at flyde over, er det klogt at lukke for vandhanen. Mængden af patienter til sygehusene må stoppes, ikke fordi patienterne ikke skal behandles, men fordi de aldrig skulle være blevet syge. Mange af undersøgelsens "kroniske tilstande" er mulige at forebygge. Når man kan forhindre overvægt og Type2 Diabetes ved at ændre kosten, er det en langt klogere indsats end at behandle den "kroniske tilstand".

Vi kan ikke behandle os ud af situationen - vi er nødt til at forebygge os ud af den. Behandlingssystemet har en øvre grænse i fysisk, faglig og økonomisk kapacitet.

Forebyggelse kræver "back to basic"- handlinger. Vi skal arbejde hen imod at få færre patienter, idet byrden ligger i de forhold, der har skabt patienten, f.eks. forurenet luft, vand og fødevarer. Politikerne kan ikke længere lukke øjnene for de forhold, der har skabt flere patienter.

Omgivelserne skal gøres mindre sygdomsskabende, og det skal gå stærkt, før hele velfærdssamfundet kollapser. Luftforurening skal stoppes ved at udbygge sol- og vindenergi samt gøre elbiler og offentlig transport mere attraktive, nedsivning af giftstoffer til drikkevandet skal stoppes ved at forbyde giftstoffer, og vores råvarer og fødevarer skal være giftfri og uden kunstige tilsætninger.

Og det skal ske nu.