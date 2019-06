Kroen var sat til salg og fremtiden udtænkt - men så fik DF-­ægteparret i Mariager et 'lortevalg'

Ægteparret Kim Christiansen (DF) og Pia Adelsteen (DF) er færdige efter to dårlige valg for Dansk Folkeparti. Avisen har sat dem i stævne i Mariager for at få en forklaring på nedsmeltningen. Det handlede for meget om klima, for lidt om udlændinge - og så var der lige de personlige møgsager og "en skodradio".