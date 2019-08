Kristian Jensen om lederen af V-oprøret: Han repræsenterer Venstres dna

Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Midtjylland, har stillet sig i spidsen for oprøret mod Lars Løkke og Kristian Jensen. Og så er der rigtig god grund til at lytte, siger Kristian Jensen til avisen Danmark.

Venstre-oprør: Når Lars Løkke kommenterer oprøret fra det midtjyske bagland i avisen Danmark tirsdag, kalder han det "forkert og forhastet" og beskylder manden i spidsen, Jens Nicolai Vejlgaard, for at puste til gløderne for at brænde marken af.

"Af hensyn til Venstres fremtid, troværdighed og stabilitet opfordrer vi formandskabet til at de trækker sig kollektivt." Det var den sprængfarlige melding, som alle Venstres 23 hovedbestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland gik ud med tirsdag. Efterfølgende har to folketingsmedlemmer stillet sig bag meldingen. De 23 er: Jens Nicolai Vejlgaard, regionsformand Michael Jensen, formand i Favrskov Morten Blenker, formand i Hedensted Søren Meldgaard, formand i Herning Mette Marie Thomsen, formand i Holstebro Per Svendsen, formand i Horsens Thomas Kristensen, formand i Ikast-Brande Tage Rækby, formand i Lemvig John Daugaard Hansen, formand i Norddjurs Jan Gade, formand i Odder Knud Pedersen, formand i Randers Hans Chr. Tylvad, formand i Ringkøbing-Skjern Brian Kjær, formand i Samsø Kresten Friis, formand i Silkeborg Svend Møller Sørensen, formand i Skanderborg Kenneth Enggrob, formand i Skive Flemming Poulsen, formand i Struer Søren Høg, formand i Syddjurs Kurt Mosgaard, formand i Viborg Susanne Green, formand i Aarhus Marianne Bredal, hovedbestyrelsesmedlem valgt på landsmødet, byrådsmedlem i Struer Anders G. Christensen, hovedbestyrelsesmedlem valgt på landsmødet, byrådsmedlem i Favrskov Kenn Risbjerg Christensen, hovedbestyrelsesmedlem valgt på landsmødet, fra Lind ved Herning De to folketingsmedlemmer er: Preben Bang Henriksen, formand for retsudvalget og valgt i Nordjyllands Storkreds Carsten Kissmeyer, boligordfører og valgt i Vestjyllands Storkreds

Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Region Midtjylland og manden, der står i spidsen for oprøret i Venstre, er ikke hvem som helst i partiet. - Han er i høj grad partiets sjæl, siger Kristian Jensen. Arkivfoto: Joan Karlsen

- Så tænker man, at det er noget, der ikke skal tages let på. Det er noget, Jens Nicolai har overvejet nøje, fordi det gør Jens Nicolai, inden han tager ordet. Det er med til at give hans ord ekstra tyngde. Han er en rolig mand, man ikke skubber ud af kurs, og han er styret af sin kærlighed til Venstre.

- Når han står i spidsen for en melding, der handler om, hvem der skal have magten i partiet - hvad tænker man så på Christiansborg?

Mens Løkke gik til angreb på Jens Nicolai Vejlgaard, da han fortalte, at alle Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer i Midtjylland vil af med både Løkke og Kristian Jensen, understreger Jensen, at når Vejlgaard taler, er der grund til at lytte. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Snusfornuft, nøjsomhed og flid

Jens Nicolai Vejlgaard er 47 og meldte sig ind i Venstre som 26-årig, da Uffe Ellemann-Jensen netop havde tabt valget til Socialdemokratiet og Poul Nyrup Rasmussen. Hurtigt blev han formand for Venstre i den daværende Holmsland Kommune, derefter for Venstres største kommuneforening i Ringkøbing-Skjern og nu for Venstre i hele Region Midtjylland fra Ringkøbing til Aarhus - regionen, der har så mange medlemmer og er så godt organiseret, at den stiller med cirka dobbelt så mange delegerede til et V-landsmøde som for eksempel Region Sjælland.

- Der var da nogen, der løftede øjenbrynene, da jeg blev formand. Sådan en knægt, tænkte de, og der var ingen, der havde havdet regnet med, at jeg skulle sidde ovre i København og holde møder med dem, man ser i fjernsynet.

- Jeg kan huske de lokale venstrefolk, jeg så op til som dreng her i Hvide Sande. Det var værdier som snusfornuft, nøjsomhed og flid. For mig ligger det i blodet at være venstremand. Og Venstre er stadig folkets parti her i Vestjylland, sagde Jens Nicolai Vejlgaard til avisen Danmark i 2017.

I interviewet dengang udtalte han sig også om formandsopgøret i 2014, der blandt andet udsprang af, at Lars Løkke Rasmussen købte tøj på Venstres regning:

- Jeg kunne godt have undværet tøjsagen. Men nu fik vi en pakke med Løkke og Kristian. Løkke som den dygtige politiske taktiker, Kristian som den snusfornuftige. Når alt kommer til alt, var det den bedste løsning. Og nu kan folk se, at der ikke findes nogle, der når Løkke til sokkeholderne. Eller underbukserne.