Krav på krav på krav

3 Enhedslisten

Politisk leder af Enhedslisten Pernille Skipper sagde dagen efter valget, at partiet vil gå kompromissøgende til værks, og det ikke vil stille konkrete, ultimative krav for at støtte Mette Fredriksen som statsminister. Men:

- Det ændrer ikke på, at hvis vi skal være en del af et flertal, så skal vi selvfølgelig også have indflydelse. Vi ser som grundlæggende betingelse for, at en ny regering kan støtte sig til vores mandater, at vi får Danmark i den rigtige retning, når det kommer til vores velfærd, ulighed, fattigdomsbekæmpelse og ikke mindst den grønne omstilling, siger Pernille Skipper ifølge Ritzau.

Som de væsentlige elementer i den "rigtige retning" nævner hun minimumsnormeringer, bekæmpelse af ulighed og fattigdom og en reducering af CO2-udledningen med 70 procent i 2030.