Krav fra DF i finanslovsforhandlinger: Udkantsgymnasier skal have flere penge

Et højere uddannelsesniveau er vejen frem for provinskommunerne. Det mener DF, der i slutspurten af finanslovsforhandlingerne kræver, at 20 udkantsgymnasier hver skal have en halv million kroner ekstra næste år. Det vil ruste dem bedre til at gennemføre de besparelser, omprioriteringsbidraget er skyld i, lyder det.

Omprioriteringsbidraget blev indført i 2016 og betyder, at gymnasierne skal spare to procent på driftsudgifterne hvert år indtil 2021.

- Omprioriteringsbidraget på erhvervsskoler er fjernet, og vi vil også gerne gøre noget for gymnasierne. Udkantsgymnasierne har de største udfordringer med omprioriteringbidraget, og med forslaget får de mulighed for at komme igennem 2019 fornuftigt på trods af omprioriteringsbidraget, siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

Gymnasier: 10 millioner kroner. Det beløb kræver Dansk Folkeparti i slutspurten af finanslovsforhandlingerne til at holde hånden under de 20 almene gymnasier i Danmark med de mindste elevtal. Partiet foreslår at støtte udkantsgymnasierne, som har under 430 stx-elever med et engangsbeløb på 500.000 kroner hver.

Penge kommer efter besparelser

Det er blandt andet de besparelser, René Christensen og Dansk Folkeparti forsøger at mindske ved at give et engangsbeløb til de små gymnasier i provinsen.

- Vejen frem for provinskommunerne er at øge uddannelsesniveauet. Det er alt for mange unge, som ikke får en ungdomsuddannelse. Vi har gjort meget for erhvervsuddannelserne, men de almene gymnasier er også rigtig gode. Vi vil gerne bidrage til, at vi har et så bredt uddannelsestilbud som muligt, også i provinsen, siger René Christensen.

- Besparelserne på gymnasierne fortsætter de næste år indtil 2021 på grund af omprioriteringsbidraget. Hvorfor er det et engangsbeløb, I giver, og ikke et, der modsvarer de fortsatte besparelser?

- Vi har mulighed for at finde et engangsbeløb i finanslovsforhandlingerne, så må vi finde en varig løsning på sigt. Det her er første skud, siger René Christensen (DF).

Ifølge avisen Danmarks oplysninger er der opbakning til forslaget ved forhandlingsbordet, men det kræver naturligvis, at politikerne kan blive enige om den samlede finanslov.