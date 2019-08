Kommune beder private børnepassere overstrege ord på humoristisk plakat

Kolding Kommune sendte tirsdag eftermiddag en mail ud til alle private pasningsordninger i Kolding og indskærpede, at de - sådan som nogle børnepassere har - ikke må have en plakat med ordet dagplejer hængende i deres hjem.

- Da I ikke må benævnes som dagplejer men privat pasningsordning, skal I ændre overskriften. Fx. har I den i en ramme, kan I evt. sætte ny tekst over "dagplejeren", skriver den konstituerede dagplejechef, Lise Lotte Damgaard, til de private børnepassere, som der er lidt over 50 af i Kolding Kommune.

Derfor sendte kommunens konstituerede dagplejeleder tirsdag en mail ud til samtlige private børnepassere, hvor hun fortalte, at man i kommunen er blevet gjort opmærksom på, at nogle har dagpleje-plakaten hængende i deres hjem.

Men det skal være slut, mener man hos Kolding Kommune, da en lovændring fra tidligere i år betyder, at dem, der står for de private pasningsordninger for 0-3-årige, ikke længere må kalde sig dagplejere. Det skriver JyskeVestkysten.

Hun fortæller, at hun ikke har tænkt sig at overskrive ordet "dagplejeren" på den plakat, hun kalder "skidesjov".

- Da jeg fik mailen fra kommunen, tænkte jeg, at nu stopper I. Nu går I indenfor hos os, og så er vi ikke i det offentlige rum længere. Jeg synes, man går i for små sko. Skal vi så melde ud til forældrene, at vi ikke må have den plakat, vi har fået af dem, hængende, spørger Jette Hasselstrøm, der har passet børn i privat regi i lidt over ni år.

Har spurgt i ministeriet

Børnechef i Kolding Kommune, Merete Lund Westergaard, forklarer, at kommunale dagplejekonsulenter i foråret - i forlængelse af de nye regler om privat pasning, der blev indført ved årsskiftet - blev opmærksom på, at man i nogle private pasningsordninger havde dagpleje-plakaten hængende. De ansatte var i tvivl, om børnepasserne måtte have dem oppe, og i april henvendte man sig til børne- og socialministeriet for at spørge til sagen.

Herfra var svaret, at plakaten ikke måtte hænge i de rum i private pasningsordninger, hvor der foregår pasning, oplyser børnechefen. Og derfor var det, at den konstituerede dagplejechef tirsdag i denne uge sendte en mail om plakaten til samtlige private pasningsordninger.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget i Kolding Kommune, Kristina Jørgensen (DF), siger, at hun finder det "tåbeligt", at kommunens medarbejdere skal bruge tid på at tjekke, om de private passere har plakater med overskriften "dagplejeren" hængende.

Derfor vil hun på det næste møde i udvalget bede om de andre udvalgsmedlemmers opbakning til, at kommunen henvender sig til ministeriet og peger på de uhensigtsmæssigheder, der er i forbindelse med reglerne for de private pasningsordninger.