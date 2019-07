Kommentar: Dansk svømning er ude at svømme

Det er ikke let at sidde i dansk svømnings ledelse for tiden. Den bliver kritiseret for ikke at have skredet tilstrækkeligt ind over for problamatisk træningslkultur tidligere og bliver kritiseret, når den gør det nu.

Skvulperenderne i dansk svømning er ude af drift. Bølgerne står højt i bassinnet.

Kritikken er haglet ned over Dansk Svømmeunion. I første omgang fordi en DR-dokumentar i foråret påviste en række fornedrende metoder, som landstrænere, hyret i udlandet, tog i anvendelse for år tilbage, uden at ledelsen i dansk svømning gjorde tilstrækkeligt for at stoppe det.

I anden omgang da træneren i dansk svømnings Nationale Trænings Center, hollænderen Martin Tuijens, sagde sit job op blot et par måneder før det igangværende VM i Sydkorea.

Uden at oplysningerne om den pågældende skilsmisse ligefrem er detaljerige, fremgår det, at dansk svømnings ledelse påtalte nogle forhold i træningsmiljøet, der ikke var forenelig med dansk topidrætskultur. Det tog Martin Truijens fortrydeligt op og forlod jobbet.

Den kritik, der blev rejst i den anledning, kom fra nogle af de danske landsholdssvømmere. De benyttede lejligheden til gennem pressen at udtrykke mistillid til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

En af svømmerne på det nationale træningscenter indtil for få uger siden er Viktor Bromer. Han har valgt at vende tilbage til sin klubtræner i hjemklubben Aalborg Svømmeklub. Han har netop leveret en relativt skidt indsats i det sydkoreanske VM-bassin. Han fortalte selv til TV2, at han, ganske særpræget for en VM-deltager, midt under sit VM-løb, 200 meter butterfly, mistede enhver motivation og nærmest ikke gad svømme videre på grund af den uroplagede periode, der har dannet optakten til VM.

Der er noget, der skurrer i ørerne her. Kritikpunkterne, både de gamle og de nye, er og kan være berettigede - ingen kan vel i ædru tilstand acceptere en træning, der indebærer mobbende, ydmygende og psykisk nedbrydende metoder. Men den psykiske terrortræning, som især blev kritiseret, fordi den indebar vejninger af svømmerne på bassinkanten foran alle holdkammeraterne, ligger mange år tilbage. Den blev dengang påtalt af svømmeledelsen, men tilsyneladende ikke fulgt op med tilstrækkelig kontrol. Det mest opsigtsvækkende i DR-dokumentaren i år er, at mange flere står frem og bekræfter med egne oplevelser det, der skete.

Allerede i 2005 blev vejningerne kritisk omtalt i Politiken-journalisten Allan Nielsens bog om Mette Jacobsen, men påkaldte sig ingen nyhedsinteresse, ingen offentlig debat. Tiden var måske en anden dengang, og hændelser, der i dag hidser alle op, havde ikke den samme betydning.

Det har det måske også kun i dag, fordi ophidselsen sættes i scene, som det er sket i svømmernes tilfælde med efterfølgende uvildige undersøgelser og principielle debatter i idrætslige organisationer.

På andre områder er tavsheden og accepten intakt. For eksempel i professionel boksning; her er de offentlige vejninger og eventuelle efterfølgende afmagringsophold i saunaen en del af selve sportens eksponering, som ingen pipper over.

Det ekstraordinært underlige lige nu er, at svømmeledelsen modtager kritik for ikke have gjort nok for at skride ind mod kritisable træningsmetoder for mange år siden og nu også kritiseres for rent faktisk at indskærpe dansk træningskultur over for en træner af udenlandsk herkomst.

Så er det godt nok ikke let at sidde i dansk svømnings ledelse. Men den kunne måske gøre os alle bare lidt klogere og livet lettere for sig selv, hvis den fortalte, hvad det rent faktisk var, den skred ind over for i tilfældet Martin Truijens.

Som arbejdsgiver er man ganske vist underlagt visse personlighedsrestriktioner i ansættelsesforhold, også når de ophører, men lidt mere forklaring kunne være saliggørende. Også fordi svømmekrisen er blevet et offentligt anliggende, og fordi der rent faktisk skydes masser af offentlige penge i dansk idræt, også svømning.

Så alt i alt kan man på én gang opfordre til at spise brød til i kritikken af svømmeledelsen og opfordre til, at samme svømmeledelse får munden lidt mere på gled, naturligvis under skyldig og forpligtende personlighedshensyn til Martin Truijens og de aftrædelsesaftaler, der måtte være indgået med ham.

Selv om svømmeledelsen med garanti gerne havde været disse kriser foruden, kommer de egentlig ganske belejligt - som en kær undskyldning for et mindre flatterende VM i Sydkorea.

Dansk herresvømning har pæn international kvalitet, men ikke så højt og medaljesikkert som dansk kvindesvømning. Men denne kvindesvømning er også under pres for tiden.

Internationale topstjerner som Lotte Friis og Rikke Møller Pedersen er stoppet, og OL-guldvinderen Pernille Blume har gennemgået en hjerteoperation. Historiens mest vindende danske svømmer, Jeanette Ottesen, har holdt pause på grund af fødsel og er først for nylig vendt tilbage. Vilkårene lige nu er ganske enkelt ikke til de helt store VM-resultater, svømmekriser eller ej.

Nå, lidt optimisme skal hældes i bægeret. Pernille Blume skulle nok kunne ende et eller andet sted i toppen på 50 meter fri lørdag. Aleksander Aslak Nørgaard og Anton Ørskov Ipsen skal begge ud i 1500 meter fri, hvor de på det seneste har vist en forrygende formkurve, også internationalt.

For god ordens skyld nævnes lige, at afsenderen af denne kommentar sidder som ulønnet medlem af dansk svømnings Hall of Fame-komite sammen med journalisterne Allan Nielsen og Carsten Jokumsen. Komiteens arbejde foregår autonomt i forhold til Dansk Svømmeunion på nær en enkelt relation: Unionens bestyrelse kan ændre komiteens sammensætning.