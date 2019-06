Kollektiv ledelse fremmer uansvarlighed

Ledelse: Skjult kamera er altid et godt sandhedsvidne - her ser man virkeligheden uden filtre, som det skete i TV2-dokumentaren 28. maj om børnepasning. At få politikere og de ansvarlige til at forholde sig til de dokumenterede fakta, er straks meget vanskeligere. Mantraet fra rød blok og de radikale er minimumsnormeringer dvs. flere ansatte.

Overborgmester Frank Jensen var hurtig til at give Venstre skylden med begrundelsen, at befolkningen er steget med 100.000 i løbet af de seneste ti år, uden det økonomiske råderum er fulgt med opgaverne. Det må være relevant at spørge, hvorfor man ikke havde forudset udviklingen og kommet København til undsætning? For Frank Jensen havde vel allerede på det tidspunkt gjort regeringen opmærksom på de kommende års behov - eller er man taget med bukserne nede og finder i valgkampens hede en syndebuk til lejligheden?

At man samtidig har holdt rapporterne skjult for forældre og offentlighed, understreger vel bare, at man forsøger at dække over egne fejl og manglende evner.

Sandheden er nok nærmere den, at man ikke har styr på ledelsen i Københavns Kommune, såvel på rådhuset, som i institutionerne. Af TV 2 News fremgik det, at Frederiksborg Kommune har en ansvarlig ledelse i hver institution - og ingen røde anmærkninger, mens man har gruppeledelse i børneinstitutionerne i Københavns kommune - og 22 institutioner med røde anmærkninger.

Kollektiv ledelse er det samme som kollektiv uansvarlighed - hvilket TV-dokumentaren viser med al tydelighed.

Der skal sidde en dygtig leder for bordenden, der tager aktuelle problemstillinger op og inddrager medarbejderne i beslutningsprocessen. Det skaber et godt arbejdsmiljø og en fælles forståelsesramme for alle parter. Det forudsætter dog at lederen, når der er lyttet og diskuteret, selvstændig træffer den endelige beslutning, også selvom den går medarbejderne imod.

Hvis enkelte medarbejdere ikke kan eller vil acceptere beslutningerne , må der en samtale til, og i sidste ende kan det så ende med en fyring. Hvad ellers?

Tillidsrepræsentanterne/BUPL vil måske slå sig noget i tøjret over denne holdning, men det er alene ledelsens ret at lede og fordele arbejdet, og denne ret bærer også ansvaret i sig selv.

En anden side af ledelsesopgaven er at utilstrækkelige resurser, manglende efteruddannelse mv. skal bringes op for nærmeste foresatte på skrift, således at dokumentationen er på plads for en seriøs stillingtagen højere oppe i hierarkiet; samtidig har den daglige leder sin ryg fri.

Situationen i København bør få konsekvenser, både med hensyn til fremtidig organisering i institutionerne og på rådhuset. Socialforvaltningen i kommunen har et kæmpe forklaringsproblem og ikke mindst en større reorganisering foran sig.