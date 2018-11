Kolding-profil går imod politiker-kolleger: Betaler skat af Obama-billet

Den tidligere radikale minister og nuværende rektor for Designskolen i Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen, har tænkt sig at betale skat af sin 12.500 kroner dyre Obama-billet. Dermed går hun imod flere medlemmer af økonomiudvalget i Kolding Kommune, der ikke har tænkt sig at betale skat af billetten, fordi arrangementet ifølge dem var en arbejdsopgave.

Obama var arbejdsopgave

Det er kommunaldirektør Thomas Boe og ti medlemmer af kommunens økonomiudvalg herunder borgmester Jørn Pedersen (V), der har modtaget billetter. Af de syv økonomiudvalgsmedlemmer, som det lykkedes JydskeVestkysten at træffe mandag, har ingen tænkt sig at indberette billetten til Skat.

Arrangementet var en arbejdsopgave, lyder en enstemmig begrundelse.

- Jeg indberetter selvfølgelig ikke at gå på arbejde, sagde Jørn Pedersen til JydskeVestkysten, idet han understregede, at økonomiudvalgsmedlemmerne eksempelvis havde til opgave at vise vigtige gæster rundt på Syddansk Universitet under arrangementet.

Tilbage i august vurderede Kolding Kommunes jurister i samarbejde med advokatselskabet Horten, at Obama-billetterne ikke er skattepligtige. Argumentet fra Kolding Kommune lyder blandt andet, at "arrangementet omhandlede emner som erhvervsforhold og iværksætteri, hvilket hører under økonomiudvalgets opgaver".