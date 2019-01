8 Bocuse handler (også) om penge

Den danske Bocuse-indsats har et budget på fire millioner kroner til to år. Den amerikanske kok Matthew Kirkley og president Thomas Keller har 35 millioner kroner at arbejde med, og favoritterne fra Norge får et sted midt imellem fra sponsorer som Tine - Norges svar på Arla - lakseindustrien og andre fødevarevirksomheder, som kan se en fordel i at få kåret en nordmand som verdens bedste kok. Bocuse d'Or er nok verdens mest gennemsponserede konkurrence, og Danmark missede chancen for at få den europæiske konkurrence, da man efter et langt overbevisende forarbejde - herunder en middag for de franske gæster på Søllerød Kro med et foredrag om vin fra Bourgogne af den vidende restaurantchef Jan Resdorff - blev bedt om at stille en garanti på en million euro. Ud over den første million euro altså. Det var umuligt med kort frist, og derfor blev konkurrencen holdt i Bruxelles, der som bekendt er hovedstad for moules frites.