Kofod skal til at genopfinde dansk udenrigspolitik

Udenrigs: I 1995 meldte ung mand sig som ansøger til stillingen som projektkoordinator i Socialdemokratiets internationale afdeling. Jeg kunne ud fra ansøgningen konstatere, at den pågældende var 20 år - om end han så væsentlig yngre ud! Samtidig var det oplagt, at hans viden, indsigt og engagement i internationale var overrumplende. Jeppe Kofod var ansat på stedet.

Næppe nogen dansk udenrigsminister har været så velforberedt som Kofod. Reelt har Kofod sine blot 45 år til trods gået i "udenrigsminister-skole" i mere end et kvart århundrede.

Kofod får brug kvalifikationerne. For realiteten er, at Danmark ikke har nogen udenrigspolitik i øjeblikket.

VLAK-regeringen nedprioriterede udenrigspolitikken, ressourcerne var der ikke - og fokus ej heller. Ikke alt er tidligere udenrigsminister Samuelsens fejl: Udenrigsministeriet har i mange år lidt under at være blevet et svingdørsministerium: Ministeren sad typisk på posten et år eller to - Holger K Nielsen nåede kun nogle uger - og så var det ud af vagten. Nok tid til at lære metieren men ikke nok til at afsætte mere varige fingeraftryk.

Fraværet af en sammenhængende udenrigspolitik er den virkelige katastrofe. Jo mindre et land er, des større er omverdenen og des vigtigere er udenrigspolitikken. Aldrig tidligere har omverdenen haft så stor betydning for vor vækst, velstand og frihed. Men Danmark har de sidste år har været uden en ægte og fremadrettet udenrigspolitik.

Jobbeskrivelsen for den nye udenrigsminister er altså respektindgydende: Udenrigsministeriet er klemt af et stadigt stærkere finansministerium, som i forvejen aldrig har været udenrigstjenesten venligt stemt. Formentlig også snart udfordret af et oprustet statsministerium. Og hertil kommer, at globaliseringen i forvejen betyder, at Udenrigsministeriet er presset af ressortministerierne, der i stigende grad dyrker den direkte kontakt til andre landes myndigheder og ambassaderne.

Opgaven for den nye minister er derfor at sikre, at Udenrigsministeriet i langt højere grad kan spille en proaktiv rolle og levere den merværdi, der får hele regeringens udenrigspolitik til at hænge sammen.

Ingen af de udfordringer, som vi alle taler om - klima, migration, terror, Rusland, Kina - kan Danmark håndtere alene. Vi kager fortsat rundt i en DF-diskussion om, at vi kan en hel masse selv. Det er en illusion. Vort eneste reelle samarbejde, som virkelig har global tyngde, er det europæiske samarbejde. Så kan der være diskussion om politikken, men rammen kan vi ikke stille spørgsmålstegn ved.

Inden for den ramme bør Kofod bl.a. styrke bekæmpelsen af skattesnyd og arbejde for en langt mere ambitiøs klimapolitik i EU. En styrkelse ressourcemæssigt af det udsultede udenrigsministerium bør også stå to-do listen.

Men det reelle problem er manglen på en klar udenrigspolitisk strategi gennem en række år. Det nytter ikke at løse dag-til-dag sagerne, såfremt der ikke er nogen retningssans, strategisk tænkning eller udenrigspolitisk vision. Udenrigspolitik forudsætter som minimum en grundlæggende forståelse for de internationale rammer.

Jeppe Kofod opfylder disse forudsætninger, og har tillige sans for det strategiske. Opgaven bliver nu at få ministeriet til at tænke offensivt og ikke defensivt.