Retsordfører Peter Kofod blev højst overraskende mandag præsenteret som Dansk Folkepartis spidskandidat ved det kommende EU-valg. Han fortæller, at det er ledelsens beslutning, at han nu skal forlade Christiansborg. Avisen Danmark har talt med Kofod om hans pludselige kurs mod Bruxelles.

Peter Kofod (DF), hvordan har du det med at blive udpeget som spidskandidat? - Jeg har det godt. For det er gode, dygtige folk, jeg stiller op sammen med (red. Pia Adelsteen og Anders Vistisen). Jeg betragter mig ikke som værende mere end dem, bare fordi mit navn er nummer ét på listen. Det er en holdindsats, og jeg er stolt over, at vi kan repræsentere Dansk Folkeparti ved dette valg. Har du selv udtrykt ønske om at komme til Bruxelles? - Det er altid Dansk Folkepartis ledelse, der beslutter de her ting. Og det er også partiets ledelse, der har sat sig sammen og fundet ud af, hvordan de vil have gjort tingene. Og ud fra det har vi fundet en løsning. Og det er så det.

Ledelsens beslutning Men har du selv udtrykt ønske om at blive spidskandidat? - Jeg har ligesom de to andre talt længe og grundigt sammen med Kristian Thulesen Dahl om det her. Og det er på den baggrund, at ledelsen er kommet frem til denne beslutning. Men de spørgsmål må man rette til folk i ledelsen. Hvordan har du det med at skulle forlade Christiansborg? - Jeg har det meget blandet. For det er enormt vemodigt for mig at skulle sige farvel til min lokalforening i Aabenraa. Men jeg glæder mig også til de nye udfordringer, der er i at være spidskandidat sammen med gode kollegaer og venner og kæmpe for, at Dansk Folkeparti får et godt valg. Jeg glæder mig til arbejdet, vi skal i gang med nu.

Loyal Hvis det stod til dig selv, ville du så foretrække at fortsætte i Folketinget eller rejse til Bruxelles? - Jeg vil ikke forholde mig til alle mulige teoretiske spørgsmål. Jeg har kastet mig ud i opgaven, fordi partiets ledelse har ment, at jeg sammen med Vistisen og Adelsten var de rigtige til at gøre det. Og når partiets ledelse mener det, så er det sådan, det skal være. Så skal man loyalt bakke op om det. Og det har jeg gjort, og det har Adelsten og Vistisen også gjort. Du har tidligere støttet Vistisen i, at han selvfølgelig burde være spidskandidat. Hvordan hænger det sammen med, at du nu skal være spidskandidat foran netop Vistisen? - Det må du spørge partiets ledelse om. Det er som sagt ledelsen, der altid sammensætter listerne. Og det har Vistisen og jeg så nikket ja til. Og så er det sådan, det skal være. Anders er en exceptionel dygtig politiker, god til EU-stoffet, utrolig arbejdsom, en dygtig debattør og en rigtig god ven. Derfor har jeg kun gode ting at sige om ham. Og derfor er jeg utrolig glad for, at jeg stiller op sammen med ham. Al den her "diskussions-fnidder-fnadder" om et nummer på en liste vil jeg ikke gå ind i. Jeg er glad og stolt over at stille op sammen med Anders Vistisen.