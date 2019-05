Klimapolitik der kan mærkes, tak

Klimamærke: Søren Søndergaard fra Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark reagerer i et debatindlæg 24. maj på Økologisk Landsforenings kritik af klimamærkning af fødevarer. Det påstås, at vi kalder regeringens klimamærkningsforslag for et "spark over skinnebenet til de økologiske landmænd". Det er ikke rigtig. Det var Venstres næstformand Kristian Jensens usaglige problematisering af økologi i forhold til klimaet, vi reagerede på og beskrev som "et spark over skinnebenet". En usaglig kritik som Søren Søndergaard kører videre med, mens han anbefaler Conservation Agriculture som noget, der er meget bedre.

Økologisk Landsforening bruger alle muligheder for at fremhæve Conservation Agriculture som en meget positive udvikling - både for klimaet og jordens frugtbarhed. Så vi vil ikke gengælde kritikken. Men vi må pointere, at ingen landbrugsproduktioner, hverken økologisk, konventionelle eller CA er i mål med klimaindsatsen. Og vi vil anbefale, at vi alle anpriser, de indsatser hinanden gør.

Søndergaard nåede i sit indlæg at fyre en række påstande om økologi og klimaet af, og til det vil vi kun henvise til konklusionen fra Aarhus Universitet og ICROFS som hedder at: "Klimabelastningen fra planteproduktion og animalsk produktion er på samme niveau pr. kg produkt inden for økologisk og konventionel produktion. En lang række studier viser desuden, at drivhusgasudslippet fra økologisk produktion er lavere pr. hektar sammenlignet med tilsvarende konventionel produktion."

Men som sagt, ingen er i mål og alle skal kæmpe videre for at sænke klimabelastningen. Også økologer.

Søren Søndergaard påstår, at Økologisk Landsforenings kritik af klimamærkning bunder i frygt for, at økologer ikke vil kunne opnå mærket. Den frygt har vi ikke. Økologer har, ligesom CA, fat i mange af de vigtige klimaløsninger, ikke mindst en kulstofopbygning i jorden. Og Økologisk Landsforening er i front med klimahandlingsplaner, klimaløft i økologi, - herunder nye klima krav i Ø-mærket, der forventes vedtaget i år.

Vores modstand mod klimamærkning på produktniveau bunder i de mange problemer med mærkning, som også påpeges af forskere, hele den danske detailhandel, Forbrugerrådet Tænk, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Erhverv, Dansk Industri og andre aktører. Klimamærkning er ikke så simpelt som man måske kan forestille sig. Klimamærkning af den enkelte fødevare, hvis det skal laves troværdigt med livcyklusanalyser, som forbrugerombudsmanden kræver for grønne anprisninger, er det for komplekst, dyrt og fordyrende for forbrugerne. UK's supermarkedsgigant Tescos ville klimamærke 50.000 produkter, blev færdige med syv, og gav op.

Klimamærkning vil tage mange år. Klimaet kalder på handling nu. Heldigvis har forbrugerne hurtigere veje til større klimagevinst med nogle simple fif: mindre kød, mere grønt, mindre spild, køb varer i sæson. Det kræver ikke en mærkningsordning. Klimamærkning af fødevare er ikke den hurtigste eller bedste vej til målet: sænkning af klimabelastningen i både produktion og forbrug af fødevarer. Et klimamærke lyder umiddelbart godt, når man foreslår det, men det er symbolpolitik - ikke klimapolitik.