Debat: I debatten om landbrug og klima fortsætter Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, sin løsagtige omgang med forskningsresultater. Det sker endda under overskriften "Lyt til forskningen" og at "debatten skal foregå på oplyst grundlag". Men man skal åbenbart kun lytte til forskningen, når den passer i ens kram.

I sin oprindelige klumme fra 27. juli henviser MM til "internationale studier, som viser, at Danmark er blandt de mest klimaeffektive lande i Europa". Det viser sig dog, at disse fagfællebedømte artikler fra anerkendte europæiske universiteter siger noget andet, når man kigger nøjere efter, som påpeget af mig 31. juli.

5. august vælger MM så at forlade sine første referencer og i stedet søge tilflugt hos tre danske forskere på feltet. Disse "giver deres bud" på dansk landbrugs klimaeffektivitet, og "dommen er entydig" til fordel for dansk landbrug, hedder det. Her er så bare ingen henvisning til internationale publikationer, men blot tre danske overdommere, som har et bud. Kære Martin Merrild: det har intet med god videnskab eller oplyst grundlag at gøre - og dine alfaderligt belærende ord til mig er ganske upassende.

Når jeg finder det uomgængeligt, at fødevareproduktionen skal lægges afgørende om, er det ikke bare "et politisk ønske", som MM vagt og affejende kalder det. Det er en helt igennem upolitisk konstatering af, at skal stadigt flere milliarder munde mættes med samme høje kødandel, som vi i vores privilegerede del af verden hidtil har taget som en selvfølge, vil landbrugsdriften uvægerligt medvirke til noget nær kollaps af klodens naturgrundlag. Det er der naturvidenskabelig dokumentation for at fremføre, og forarmningen af naturen er allerede massivt i gang overalt på kloden. Det må vække til dyb bekymring, selv hos Martin Merrild.

Når det er sagt, vil jeg naturligvis fortsat anerkende, at de danske landmænd er både veluddannede og dygtige og slider bravt med at få en hverdag til at hænge sammen. Og Martin Merrild kæmper for erhvervet med næb og klør, "business as usual". Men det ville klæde MM at anerkende, at uanset graden af klimaeffektivitet skal fødevareproduktionen nødvendigvis finde andre og nye veje, hvis vores efterkommere skal kunne opleve en klode med et vidunderligt og mangfoldigt liv - udover mennesker, slagtesvin og lørdagskyllinger.