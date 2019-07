Debat: Det nye modeord er klimaangst og en(dnu) en lønsom industri ser dagens lys og tager "tosserne" under sine vinger og suger penge og energi ud af samfundet.

Klimahysteri gror ikke i min baghave. Jeg forbeholder mig ret til at beholde min sunde fornuft, leve ordentligt og med omtanke, men ingen kommer til at spænde ben for mine flyrejser eller en god bøf i ny og næ, så længe ingen tager fat om nældens rod og erkender, at den eneste årsag til klimaproblemerne og alt logisk angstprovokerende på området er... ca. fire mia. mennesker for mange på en segnefærdig klode.

I det klare lys hjælper en flyrejse mere eller mindre - intet. Der skal helt andre midler til. Mon klimatosser, veganere og andre sidste dages hellige har gjort sig tanker om, hvilke mængder af frugt, grønt, blomster osv. der flyves til Danmark (og verden rundt) for at de nævnte - og alle os andre kan få alt leveret året rundt til bord og gane? Nej vel?

Måske skal vi starte med importforbud (og smadre alle handelsrelationer) og tvinge danskerne til at spise årstidens danske frugt og grønt og glemme ananas, appelsiner og andre eksotiske lækkerier, tidlige nye kartofler fra Ægypten osv. osv. Næh.. aå langt er det nok ikke meningen, vi skal gå, men sommerferierejsen, det lyder som er smukt offer på klimaalteret, bare det ikke kommer til at gælde for politikere, for det er trods alt svært at cykle til møderne i Bruxelles - for ikke at tale om Dronningens udenlandsrejser i Danmarks tjeneste. Det ku' der komme en helt ny holdsport ud af.

Er det skinnet igennem, at jeg ikke har en flig af tillid til alle disse bedrevidende klimatosser, der blindt lader sig lede af en 16-årig svensker, der fremstår angstprovokerende og medvirker til at skabe en helt ny diagnoseindustri til gavn for de hurtige og de smarte, der altid er gode til at spinde guld ved at udnytte en given situation.

Stakkels alle de naive, der blindt følger i det fodspor, hvor de kloge narrer de mindre kloge.

Hvornår oplever vi konkurrencen om den sunde og jordnære fornuft? Er det glemte ord fra en glemt tid, hvor meget var vanskeligt opnåeligt, ingenting blev taget for givet, og man lærte at yde, før man kunne nyde. Det var længe før overflodssamfundet tog over og (mange) unge mennesker svinede kæmpeområder til (festivals) og fik hele byer til at ligne svinestier på gå-i-byen-aftener.

Selverkendelse er en god ting. God opdragelse og egen indsats endnu bedre. Så behøver du ikke at spekulere over, om du lider af klimaangst...