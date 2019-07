Klimahystaderne har sejret højrøstet, men kan ikke levere noget, der batter

Debat: Når klimatemaet er gået fuldkommen grassat, skyldes det, at de røde politikere brugte temaet som løftestang for at fremme socialismen. Og de mange akademikere i den røde lejr har allerede vist os, at penge, det er nogle, man legitimt sjæler fra folk. Eksempelvis ved at love et grønnere Danmark.

Men også i en række tv- og radioprogrammer blev der leveret forud for valget. Vi husker vel, hvor højt profileret den lille svenske Gretas miljø-bekymring blev løftet op som en sandhedsfakkel. Den unge pige fik heltestatus i TV-dækningen - ja, og skolebørn gik i bekymret klima-mode.

Nu tror de minsandten på, at Jordens undergang er nær. Og som kompensation gik de, i forkælet nedtrykt tilstand, på festivaler.

Og det gjorde de, al den stund, at de på diverse festivaler og i byfester efterlod en svinesti af telte, soveposer, bajerflasker, lavpris-vodka, kondomer, skidt og lort. Dertil skal så lægges, at den selvsamme "frelste" ungdom i dag ryger flere og flere ligkistesøm.

Midt i klimahysteriet blev nogle bekymrede medløbere i den blå lejr på mærkværdig vis mere og mere grønne. Det skete ikke af overbevisning, men som et nødvendigt signal til vælgermassen, som var i færd med at blive masseforført og således svigte den blå blok.

De røde brugte et meget stærkt våben: Frygtvåbnet. De truede med Jordens undergang. Helt på linje med kirkens tvivlsomme påstand, der gennem tiderne er prædiket: At du kun kommer i himlen, hvis man tror på Gud. Eller som når man i reklamebranchen truer med læk under menstruationen, hvis kvinden ikke benytter et bestemt hygiejnebind.

I Danmark udleder vi "my" CO2 i atmosfæren, mens store lande som Kina, Indien og USA er de helt store syndere. For slet ikke at tale om Rusland og Tyskland. Men selvfølgelig skal Danmark være klassens duks.

Således sender vi 200 fly til og fra Bornholm for at fejre Danmarks demokrati. Men i virkeligheden er Folkemødet blevet et arnested for en række græsrodsbevægelser, der hovedsageligt består af danskere, der på rød stue har gennemgået for tidlig pottetræning.

Under folkemødet sås også den lalleglade klimafrelser Uffe Elbæk. Og da hans synspunkter er lige så forfløjne som hans miljøbekymringer, var det tvingende nødvendigt for amatørguruen at flyve til og fra Bornholm. Her blev hans miljøbevidsthed skarpt fulgt af den såkaldte klimaekspert Jesper Theilgaard.

Han var af programmæssige årsager nødsaget til at flyve. Det er jeg også, når jeg skal besøger min eneste søster i Britisk Columbia. Og det vil jeg fandme ikke undskylde. Heller ikke, selv om klimabedragerne har medvind på de røde cykelstier. Og ja, indrømmet, Jorden er på vej til sin undergang. Det begyndte, da den blev dannet, og lad os så få et paradigmeskift hen til fornuftens holdeplads.

Kloden skal nok klare sig. Det har den gjort i milliarder af år.