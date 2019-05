Klimaet vigtigere end synet af en solnedgang

Hele valgperioden - som udgangspunkt

Ved næste EU-valg, altså i 2024, er det 20 år siden, Margrethe Auken første gang blev valgt. Til den tid vil hun gerne vurderes på, om hun har levet op til sine løfter om at kæmpe for sine mærkesager.

- Jeg vil generelt også gerne vurderes på mine evner til at lytte til argumenter, og om jeg er i stand til at flytte mig. Men til den tid vil jeg være 79 år, så det er et spørgsmål, om det er nødvendigt at vurdere mig på noget som helst.

- Det lyder som om, du allerede har din politiske exit i tankerne. Har du planer om at stoppe, inden valgperioden udløber?

- Som udgangspunkt nej. Jeg stiller op for at tage hele perioden. Men der er faktorer, man ikke selv bestemmer over, jeg tænker på helbredet. EU-politik er et hårdt rakkerliv, der tærer på kræfterne. For mig ville det være en stor hjælp, hvis vi kunne have to uger i Bruxelles, hvor vi ikke rejser hjem, efterfulgt af to uger, hvor vi kunne arbejde hjemmefra og holde de nødvendige forbindelser elektronisk, siger Margrethe Auken.