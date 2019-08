Klimadebat skal foregå på et oplyst grundlag

Debat: Ian Heilmann kommenterer 31. juli i avisen Danmark min klumme "Landbruget er klar til en seriøs klimaindsats". Centralt i Ian Heilmanns indlæg er, at han ikke godtager, at dansk landbrug er blandt de mest klimaeffektive i verden, og han derfor ønsker produktionen flyttet til andre lande.

Jeg vil anbefale Ian Heilmann og for den sags skyld også alle andre at læse det faktatjek, som Mandag Morgens medie TjekDet for nyligt begik.

Her giver tre særdeles anerkendte danske forskere deres bud på dansk landbrugs klimaeffektivitet, og dommen er entydig: Vi har et af verdens mest klimaeffektive landbrug.

Professor Peter Lund fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet siger det blandt andet således:

"Klimamæssigt er det bedste, vi kan gøre at have så høj en animalsk produktion i Danmark som muligt, fordi det er her klimabelastningen per enhed er lavest. Forbruget af kød er uændret, og der er et verdensmarked, der skal fyldes op på. Så hvis vi reducerer, er der andre, der producerer tilsvarende mere. Klimamæssigt løser det ikke noget som helst, hvis vi flytter produktionen ud af landet".

Det er klar tale, som altså bakkes op af hans kolleger, professor Jørgen E. Olesen og lektor Lisbeth Mogensen.

I artiklen forklarer Jørgen E. Olesen for øvrigt også, hvorfor det italienske studie, som Ian Heilmann henviser til, ikke er retvisende. Der er simpelthen fejl i de tal, som studiet baserer sig på.

Jeg har forståelse for, at nogle har et politisk ønske om, at fødevareproduktionen skal lægges fundamentalt om. Det er en ærlig ambition.

Jeg synes til gengæld også, at debatten skal foregå på et oplyst og kvalificeret grundlag. Og det grundlag er altså, at danske landmænd - om man kan lide det eller ej - er blandt de allerbedste til at producere de fødevarer, der efterspørges ude i verden med det mindste aftryk på klimaet.

Det er en position, vi skal udvikle - ikke afvikle - i arbejdet med at skabe en mere klimavenlig fødevareproduktion.