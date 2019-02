Kimmie, Michael og John har langvarig hjernerystelse: Sådan kan hjernerystelse ramme

Michael Lund, 42 år, elektriker, bor i Assens

Slog sit hoved 9. januar 2018, da han gik ind i en betongraver på sin arbejdsplads.

Fik at vide af vagtlægen, at der ikke var grund til at tage på skadestuen og fik senere konstateret hjernerystelse hos sin læge, da han blev ved med at have det skidt.

Startede på arbejde igen efter to-tre uger. I starten med én arbejdstime dagligt. Er nu oppe at arbejde 25 timer om ugen, men må til gengæld hvile mindst 10 timer i døgnet, i weekenden mere.

Har konstant hovedpine samt nervesmerter og bekymrer sig for, hvad fremtiden bringer:

- Jeg bliver svimmel og kan ikke klatre på stiger, som man jo gør i mit fag. Min sagsbehandler har foreslået mig at skifte branche, men jeg ved ikke til hvad. Jeg kan ikke læse en bog, så på nuværende tidspunkt er det udelukket at tage en anden uddannelse.

- Jeg har gode erfaringer med jobcentret. Min sagsbehandler har faktisk skældt mig ud for at arbejde for meget.

- Der er ikke overensstemmelse mellem det, jeg har fået at vide af min sagsbehandler, og det, min læge siger. Min sagsbehandler siger, at jeg skal tage den med ro, mens min læge siger, at jeg skal holde mig i gang. Jeg følger lægens råd.