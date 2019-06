Khader bringer nærpoliti i miskredit

Anklager: Odense-bydelen Vollsmose har siden 1990'erne været kendt i hele Danmark på grund af den megen omtale af områdets kriminalitet og høje andele af indvandrere, så visse dele af kvarteret er af regeringen udlagt som ghettoområde.

I valgkampen blev situationen omkring Vollsmose skærpet på grund af en mulig fejl fra Fyns Politis side - eller måske mere en nødvendig prioritering af et tyveri af nogle droner, hvor gerningsmændene var let identificerbare, men sagen blev henlagt uden følger for de pågældende.

Alle med et minimum af kendskab til politiet og dets ressourcemangel på grund af bevogtningsopgaver, grænsekontrol, beskyttelse af lederen af partiet Stram Kurs og meget, meget mere, ved, at der rundt omkring på skrivebordene hos overbelastede politifolk ligger lignende ubehandlede sager.

Alle - uanset kendskab til politiet - må dog være chokeret over, at politiet, især nærpolitiet i Vollsmose, blev beskyldt for at være korrupte, for det er vel det rette udtryk, når det bastant af den konservative politiker Naser Khader blev udtrykt, at

- "Nærpolitibetjente er nære-venner med de kriminelle"

- at de ser gennem fingre med den begåede kriminalitet samt

- at alle betjente tilknyttet nærstationen har "Stockholm-syndrom"

Det blev fulgt op af justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der var "rystet" over sagen. Jeg troede selvfølgelig, at det var over påstanden om det korrupte nærpoliti, men det var det til min store undren ikke, men derimod en opfordring til Fyns Politi om at "stramme ballerne og få løst den sag" med dronerne.

Nu sidder jeg tilbage med spørgsmålet: Er nærpolitiet i Vollsmose korrupt? Er Den Uafhængige Politiklagemyndighed gået ind i sagen? Den har jo som bekendt til opgave at efterforske strafbare forhold, der er begået af politiet. Og de stærke nævnte udsagn må dog være begrundet, så det er rimelige formodning om strafbare forehold Og hvad har Fyns Politis ledelse foretaget sig i sagen - og sidst, men ikke mindst, Politiforbundet?

Et forbund, der sikrer, at deres medlemmer bliver behandlet ordentligt og værdigt og som nævnt på deres hjemmeside passer på politiet og bruger millioner af kroner på at sikre den bedste advokatbistand til medlemmer der er kommet i klemme. Og hvis nogen i øjeblikket er i klemme, må det være nærpolitiet i Vollsmose.

Som borger i et land med stor tillid til politiet finder jeg det helt afgørende for min og andres borgeres opfattelse af politiet som et ubestikkeligt, nær og tryghedsskabende politi at få svar på, om nærpolitiet i Vollsmose er korrupt.

Indtil nu har det fra de ansvarlige været pinlig tavshed. Men det kan vel næppe forstås, som at "den, der tier, samtykker"?