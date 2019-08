Bægeret er fyldt i Venstres kerneland. Alle 19 kommuneforeningsformænd, regionsformanden og tre frit valgte hovedbestyrelsesmedlemmer fra Midtjylland står nu frem med åben pande i avisen Danmark med et direkte krav til Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen om at træde til side og lade andre komme til.

Venstre-oprør: For første gang i den hastigt eskalerende konflikt om formandskabet i Venstre, træder hele det samlede bagland i det midt-, øst- og vestjyske kerneland nu frem i samlet og åben flok og kræver formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensens afgang. I udtalelse, som avisen Danmark har fået læst op, skriver de 19 kommuneforeningsformænd, regionsformanden og tre landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland - ialt 23 hovedbestyrelsesmedlemmer: "På vegne af alle Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland sendes hermed følgende: Af hensyn til Venstres fremtid, troværdighed og stabilitet opfordrer vi formandskabet til at de trækker sig kollektivt." Blandt de 19 er blandt andre Kristian Jensens kommuneforeningsformand i Herning.

Disse 23 står nu forrest i oprøret i Venstre "Af hensyn til Venstres fremtid, troværdighed og stabilitet opfordrer vi formandskabet til at de trækker sig kollektivt."Den sprængfarlige sætning kommer fra alle Venstres 23 hovedbestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland.



De 23 er:



Jens Nicolai Vejlgaard, regionsformand



Michael Jensen, formand i Favrskov



Morten Blenker, formand i Hedensted



Søren Meldgaard, formand i Herning



Mette Marie Thomsen, formand i Holstebro



Per Svendsen, formand i Horsens



Thomas Kristensen, formand i Ikast-Brande



Tage Rækby, formand i Lemvig



John Daugaard Hansen, formand i Norddjurs



Jan Gade, formand i Odder



Knud Pedersen, formand i Randers



Hans Chr. Tylvad, formand i Ringkøbing-Skjern



Brian Kjær, formand i Samsø



Kresten Friis, formand i Silkeborg



Svend Møller Sørensen, formand i Skanderborg



Kenneth Enggrob, formand i Skive



Flemming Poulsen, formand i Struer



Søren Høg, formand i Syddjurs



Marianne Bredal, hovedbestyrelsesmedlem valgt på landsmødet, byrådsmedlem i Struer



Anders G. Christensen, hovedbestyrelsesmedlem valgt på landsmødet, byrådsmedlem i Favrskov



Kenn Risbjerg Christensen, hovedbestyrelsesmedlem valgt på landsmødet, fra Lind ved Herning

I gang med reel opposition Udtalelsen kommer efter de 23 hovedbestyrelsesmedlemmer var samlet på Paarup Kro mellem Ikast og Silkeborg mandag fra klokken 16:30 til 18:15 med regionsformand Jens Nicolai Vejlgaard som mødeleder. Han var også en magtfuld del af Venstres organisatoriske bagland under formandsopgøret i 2014, hvor han dog ikke var med til at tage så drastisk et skridt, som han nu står i spidsen for. - Står Venstre i en værre situation nu, end det gjorde i 2014, hvor Løkke akkurat reddede sit politiske liv? - Det vil jeg lade være usagt, men kort og kontant sagt er dette ikke godt for partiet. Nu skal vi få sat en streg i sandet med et formandsvalg til landsmødet, se fremad og så bakke op, siger Jens Nicolai Vejlgaard til avisen Danmark. - Vi er nået frem til, at det er tid nu. Den røde regering boltrer sig som en fisk i vandet - vi skal i gang med at være reel opposition, og den eneste måde vi kan nå derhen er ved at få ryddet op, få stabilitet og se fremad. - Hvorfor er det vigtigt at fortælle det åbent nu, at hele Venstre i Midtjylland vil have skiftet formand og næstformand ud? - På vores møde mandag stod det klart, at vi alle var fuldstændigt enige, og set i det lys besluttede vi at gå ud med det efter at have meddelt det til Venstres formandskab, siger Jens Nicolai Vejlgaard til avisen Danmark.

Et døgn Umiddelbart efter det enstemmige møde sluttede mandag aften, ringede Jens Nicolai Vejlgaard til både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen og meddelte, at de bør træde tilbage og orienterede om, at det midtjyske baglands opfordring ville blive offentlig et døgn efter. - Lå der i jeres snak, at I gav dem en mulighed for at trække sig hurtigt, så det ikke ville blive nødvendigt for jer at øge presset ved at gå ud i offentligheden? - Det er sådan noget, der er fuldstændig op til dem. Vi informerede dem et døgn i forvejen, siger Jens Nicolai Vejlgaard. - Hvad gør I, hvis de ikke følger jeres opfordring? - Der kommer et forretningsudvalgsmøde og et hovedbestyrelsesmøde i weekenden, så mon ikke sagen så vil blive diskuteret der? Jeg kan ikke tro andet. - Har I gjort op om, I vil have et flertal i hovedbestyrelsen? - Det har jeg overhovedet ingen fornemmelse af, men nu har vi sagt, hvad vores hovedbestyrelsesmedlemmer i Midtjylland enstemmigt mener. Så har vi gjort vores. Hvad andre gør, må tiden vise, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Intet alternativ endnu - Hvis I får jeres vilje, og Løkke og Jensen træder tilbage, hvad er så jeres alternativ? - Der er 35.000 medlemmer af Venstre, så mon ikke nok vi skal finde en, der både kan, vil og har evnerne til at påtage sig det arbejde, som der ligger for en fremtidig formand i Venstre? - Alle taler om Jakob Ellemann-Jensen som det eneste reelle alternativ til Løkke som formand. Skal dette forstås som en opfordring til ham om at træde frem og række ud efter ansvaret? - Vi må forholde os til navne på et senere tidspunkt. Tiden vil vise hvem, der træder frem på scenen. - Mener I, at der er andre end Ellemann, som lige nu ville kunne løfte opgaven? - Det vil jeg slet ikke udtale mig om. - Er det holdbart at forlange, at et formandskab træder tilbage, når man ikke kan præsentere et alternativ? - Vi er nødt til at tage et skridt af gangen.

Tak for indsatsen - Hvorfor er tiden inde lige nu - hvad er Lars Løkke Rasmussen og Kristians Jensens brøde? - Det handler ikke om dem personligt. De har ydet en kæmpe-kæmpe-kæmpe indsats for partiet. De har været ministre i mange, mange år. Men det er nu, hvis der skal skiftes inden næste folketingsvalg. - Så den primære begrundelse er, at I ikke tror på, at Løkke og Jensen kan få Venstre tilbage i Statsministeriet? - Vi har brug for at kunne se fremad, og derfor skal der et andet formandskab til. Det er nu, tidspunktet er rigtigt. - Timingen kan virke mærkelig efter et valg, hvor Venstre fik markant styrket folkelig opbakning og ni nye mandater? - Det kan man udmærket sige. Der har dog været en del tumult efter valget, og i det lys tror vi, det er vigtigt at få ro på nu. Derfor skal vi sige tusind tak for det arbejde, der er udført, og så spørger vi, om ikke der er andre, der kunne have lyst til at sætte sig i formandstolen. Næstformand Kristian Jensen skriver i en SMS til avisen Danmark: "Jeg har ingen kommentarer inden fredagens møde i forretningsudvalget." Avisen Danmark arbejder på at få kommentarer fra Lars Løkke Rasmussen.