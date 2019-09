Keramiker arbejder med Egernsund Tegl for at inspirere til kunstneriske murværk

Karen-Lisbeth Rasmussen har i en årrække arbejdet med murværk i lille og mellemstor skala for at vise, at teglstenen og murværket kan være meget andet end rette linjer. For tiden udstiller hun værket "Levende murværk", som er skabt i samarbejde med Egernsund Tegl.

Spørger man keramiker Karen-Lisbeth Rasmussen, er alt for mange byggerier kedelige i deres murværk. Karen-Lisbeth Rasmussen er uddannet kunsthåndværker med speciale i keramik på Kunsthåndværkeruddannelsen i Kolding, som siden blev til Designskolen. De seneste 10 år har hun grebet tilbage i historien, idet hun har haft en stigende interesse for mursten og murværk, som nok deler materiale med keramikken, leret, men som i udtryk og processer på alle måder er et langt grovere produkt. Men hun mener, at der er gode grunde til at kæle for murværket.

- Murværk er en stor del af vores visuelle nærmiljø. Vi kigger på dem hele tiden, og murværk kan være grimme, kønne, levende og døde. Et murværk bliver levende, når det afgiver noget. Når det giver lys og skygge, og når vi får lyst til at røre ved det og se på det, siger Karen-Lisbeth Rasmussen.

- Det interessante ved murstenen for mig var muligheden for at gøre vores miljø smukkere. Specielt er jeg optaget af, at det ikke kun skal være de rige, der har råd til at gøre deres hus smukke. Almindelige mennesker skal også have mulighed for at gøre noget særligt. At en bygning har en identitet har stor betydning. Mange bygninger husker man, fordi der var noget særligt ved dem. Derved bliver projektet en protest imod, at man bare klasker ensartede huse op ved siden af hinanden. Det er kedsommelighedens gade.