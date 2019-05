Kend EU-spidskandidaterne: Megen snak, masser af irish coffee - og af sted til EU

Dansk Folkepartis Peter Kofod er imod eget ønske sat forrest på stemmesedlen og på valgplakaterne - her flankeret af nr. to og tre på DF-listen, Anders Vistisen og Pia Adelsten. Foto: Jens Thaysen

Dansk Folkepartis Peter Kofod satte sig op mod partiledelsen og fik et EU-spidskandidatur som straf. Den ufrivillige flytning fra Folketinget vil han bruge på at sikre EU's ydre grænsekontrol, kampen mod social dumping og for at sikre velfærdsydelser.

EU-VALG: - Det er jo ikke ligefrem et job, jeg har søgt.

Nej, Dansk Folkepartis Peter Kofod kan ikke beskyldes for at svælge i overdrivelser, når han taler om sin vej til et EU-spidskandidatur for sit parti. For han har helt ret i, det ikke er noget, han selv har gjort noget for at få. Tværtimod har han kæmpet for, at den tjans skulle tilfalde hans gode ven gennem mange år Anders Vistisen.

Men sådan ville partiledelsen det ikke.

Forklaringen har sit afsæt i sagen om midlerne fra Meld og Feld, som Morten Messerschmidt rodede sig ud i, og som endte med, at Anders Vistisen måtte overtage lederskabet over partiets EU-hold. Og da det efter Vistisens mening ikke hurtigt nok resulterede i, at han blev udnævnt til spidskandidat til valget 26. maj, brokkede han sig højlydt i avisen Danmark.

Peter Kofod fulgte trop i avisens spalter med en bredside mod partiledelsen for ikke at honorere Vistisens indsats med en plads øverst i kandidatrækken.

Dansk Folkepartis ledelse var kontant i svaret til de to styrvolter: Peter Kofod blev spidskandidat på bekostning af sin ven, der fik andenpladsen.

- Jeg sagde ja efter mange samtaler og adskillige irish coffees med Anders Vistisen - og en del samtaler med Thulesen Dahl. Vi blev enige om, at det var en løsning, der var til at leve med for os begge, siger Peter Kofod, der nu må forlade Folketinget og tjansen som retspolitisk ordfører.

Noget, der givetvis bidrager til livsopholdelsen hos de to, er, at ledelsen samtidig viste en form for omsorgsfuldhed ved at beslutte sig for at opstille dem på partiliste. Det er en opstillingsform, der sikrer kandidaterne valg i den rækkefølge, de står opført, uafhængigt af de personlige stemmetal. Dermed er de begge så godt som sikre på valg, hvis partiet får stemmer nok til to mandater eller flere. For fem år siden fik partiet fire mandater.

Peter Kofod har måttet tage virkelighedens realiteter på sig, og der er nok at arbejde med, mener han, men nogle mærkesager trænger sig på:

1 Den ydre grænsekontrol På sin mærkesag nummer 1 risikerer han næppe at falde i unåde igen, for i den strømmer DF's hjerteblod: migrationsmodstanden. - EU's ydre grænser skal sikres, allerhelst lukkes. De, der har brug for beskyttelse, skal have den, men ikke i Europa. Den skal de have i lejre, der skal opføres i deres nærområder. - Jeg skeler lidt til den australske model, hvor man lejer sig ind hos nærliggende ø-stater og isolerer dem på en ø. Men de skal bo under ordentlige forhold, og det skal vi finansiere med de midler, der frigives, når migrationen til Europa minimeres eller standses helt, siger Peter Kofod. Som en logisk følge af det synspunkt afviser han alle tanker om en fælles europæisk fordelingsnøgle. - Det siger vi klart og utvetydigt nej til. Nationalstaterne skal selv bestemme, hvem og hvor mange de vil tage imod. I øvrigt er en fælles fordeling umulig at gennemføre i en union, hvor der er fri bevægelighed over grænserne. Når først de er fordelt, kan de jo rejse hvorhen, de vil.

2 Social dumping Den fri bevægelighed skaber også et andet problem, Peter Kofod vil kæmpe imod: social dumping. - Der er skabt en helt urimelig konkurrence mellem landene, der presser en række mennesker til at arbejde under kummerlige forhold og urimelige lønninger. Når folk arbejder i for eksempel Danmark, skal det ske under danske arbejdsregler og under danske lønvilkår. - Danmark skal ikke være et land, hvor fattige mennesker skal leve i lejre eller i deres biler, siger Peter Kofod.

3 Velfærdsydelser På samme måde sætter Peter Kofod sig op mod det, han ser som det indre markeds indbyggede risiko for misbrug af et lands velfærdsydelser. - I Danmark betaler vi skat, fordi vi ønsker en velfærdsstat, ikke for at finansiere andre landes velfærd. Lad os tage børnechecken som eksempel. Den skal udenlandske arbejde ikke have mulighed at få fingre i på dag ét, de sætter deres ben her i landet. - Jeg har respekt for lande, der prioriterer anderledes og sætter lav skat over velfærd. Men så er det deres valg, og vi skal ikke give udenlandske arbejdere mulighed for at sende danske skattefinansierede velfærdsydelser hjem til lande, hvor pengenes købekraft i øvrigt ofte er meget højere, siger Peter Kofod.