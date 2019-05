Kend EU-spidskandidaterne: - EU skal være en klima-union

1 Klima-union

For Jeppe Kofod at se udfylder EU ikke sin opgave tilstrækkeligt ved blot at have de økonomiske fordele for medlemslandene for øje. EU skal ikke bare være en økonomisk union, EU skal være en klimaunion, så påtrængende er klimaproblemerne, mener han. - Det handler om at sætte højere mål for at reducere CO2-udslippet hurtigere; vi skal nå en 55 procents reduktion i 2030, siger Jeppe Kofod.

Skal det nås, er der brug for det tunge og hårdtslående værktøj, mener han.

- Vi skal have et forbud mod subsidier til de lande, der udvikler fossile brændsler - kul, olie og gas. Det helt afgørende, at EU er nr. 1 i Verden på vedvarende og bæredygtig energi for at nå klimamålene.