Kend EU-spidskandidaterne: Briterne fik brexit, danskerne skal have daxit

EU-VALG: Nej til EF. Nej til EU! Opråbene har gjaldet lige siden, Danmark i 1972 gik til valg om optagelse i den europæiske familie i 1973 - som dengang hed EF. Men det er med tiden klinget af i styrke, viser meningsmålingerne. Det gælder især efter, at briterne har rodet sig ud i et parlamentarisk ragnarok efter deres afstemnings-nej for tre år siden. Alligevel står en af de faste institutioner i Dansk EU-debat, Folkebevægelsen mod EU, fast: Briterne fik deres brexit, danskerne skal også have mulighed for at vælge deres daxit.

Alternativt peger Folkebevægelsen på et øget, formaliseret nordisk samarbejde og herigennem samarbejdsaftaler med det øvrige Europa.

Det synspunkt er 34-årige Rina Ronja Kari sat i spidsen til at forfægte, når hun ved EU-valget 26. maj som Folkebevægelsens spidskandidat forsøger at generobre den plads i Europa Parlamentet, hun for fem år siden indtog med 63.673 personlige stemmer i ryggen.

Argumentet for udmeldelse leverer EU selv i rigt mål, mener hun:

- EU blander sig i alle dele af vores samfund, så selv om EU føles som en fjern størrelse, er den meget, meget nær. Og det går kun én vej: Mere og mere magt til EU - hele tiden. De senere år har vi set resultaterne med blandt andet voksende social dumping og fattigdom og stor arbejdsløshed mange steder, siger Rina Ronja Kari.

Kampen mod den udvikling, vil Rina Ronja Kari tage i Europa Parlamentet på flere fronter: